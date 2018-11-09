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Новости. Общество
21:00, 09 Ноября 2018

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Закрытие детсада, "проеденные" бюджетные деньги и пешеходы под колесами грузовика

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Подвоя итоги минувшей недели, вспомним два резонансных ЧП, предшествующие наступлению рабочих дней.

В поселке Карелии в частном доме произошел взрыв

В поселке Шуя Прионежского района на улице Полевая 3 ноября в 13.07 произошел пожар в хозпостройке, который привел к взрыву котельного оборудования. Огонь перекинулся на жилой дом. Площадь возгорания составила 180 кв.м.

На месте происшествия работали 20 человек и 5 единиц техники. Огонь был локализован, но сам пожар полностью удалось потушить спустя 7 часов.

По информации МЧС Карелии, при взрыве и пожаре никто не пострадал – ни местные жители, ни пожарные.

Младенец погиб в ДТП в Карелии

В Сортавале 4 ноября в 17.50 на улице Спортивной 19-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos не справился с управлением и наехал на пешеходов – молодую семью – 25-летнего мужчину, 23-летнюю женщину и 7-месячного ребенка, который находился в коляске.

В результате происшествия младенец погиб, его родители - госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. А брат виновника смертельного ДТП извинился в соцсетях перед родственниками пострадавших. 

В Петрозаводске из-за угрозы обрушения крыши закрыли недавно реконструированный детский сад

В День народного единства, 4 ноября, в Петрозаводске закрыли детский сад №53 на улице Ленинградской, 6-б.

Как прокомментировали ситуацию в городской мэрии: "На основании полученной 2 ноября информации о возможной перегрузке несущей конструкции здания было принято решение о временной приостановке работы детского сада №53 на улице Ленинградской. Необходимо проведение строительной экспертизы для оценки ситуации".

Родителей попросили забрать детские вещи. Детей распределили по другим детсадам, воспитателям подыскивают новое место работы.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк призвала не делать поспешных выводов о ситуации с детским садом.

Детсад №53 был заново открыт после реконструкции 6 марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям в 142 миллиона рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

Коммунисты в Карелии отметили годовщину Октябрьской революции демонстрацией и митингом

Под звуки музыки стройной колонной 7 ноября демонстранты прошли по центру Петрозаводска от пл. Ленина до пл.Кирова, где устроили митинг.

Лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов рассказал, что современная российская власть сделала все возможное, чтобы 7 ноября стали забывать, однако, этого не происходит:

Глава Карелии посетовал, что бюджетные деньги "проедены"

В бюджете Карелии нет денег на инвестиции в развитие экономики, основная часть средств уходит на социальные статьи и обслуживание государственного долга, заявил на заседании правительства Карелии глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы говорим, у нас социально ориентированный бюджет. У нас 69% идет на социальные нужды. Это с одной стороны хорошо… Просто у нас столько денег зарабатывается, что на другое у нас не хватает. По большому счету, наш бюджет бюджетом развития не назовешь. Мы с вами не вкладываем бюджетные инвестиции практически в будущее республики", - сказал глава республики.

Минстрой России сообщил о нехватке в Карелии топлива на зиму


Константин Лемешев / ТАСС

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных.

"На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают. Например, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов", — сказал глава ведомства.

Следком Карелии начал проверку по ситуации с подростком из Чалны, который живет в гараже

Как сообщили "Столице на Онего" в Следственном комитете Карелии, начата проверка по ситуации с 17-летним подростом, проживающем в гараже в поселке Чална Пряжинского района.

"Проверять будем все, органы опеки в первую очередь", - сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, в Чалне 17-летний подросток живет в гараже, где его приютили местные жители. В такой ситуации он оказался полгода назад, когда его мать, ведущая асоциальный образ жизни, исчезла в неизвестном направлении, оставив сына-подростка на улице без средств к существованию и крыши над головой.

У подростка есть паспорт, в котором не заполнена графа: прописка. Без регистрации подростка не берут на работу, у него нет возможности поступить в учебное заведение, также он не может претендовать на место в общежитии.

Подробнее о ситуации читайте здесь

Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске


фото: камера наблюдения компании Sampo.ru

В минувший четверг 8 ноября в 14.10  на улице Ключевая груженный каменными блоками МАЗ с прицепом выехал на пешеходный переход, где люди переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

В результате наезда на пешеходов одна из женщин – 54-летняя петрозаводчанка получила тяжелые травмы и была госпитализитрована.

Ночью пострадавшая скончалась в больнице.

Следком возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП.

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