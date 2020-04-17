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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 19 ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ, "УГОЛОВКА" ЗА ФЕЙК О БЛОК-ПОСТАХ И УЧЕБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости. Общество
21:00, 17 Апреля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось на 6 и составило 15 человек.

Список заболевших пополнила семья из четырех человек, среди них 4-месячный младенец; 74-летняя женщина – пациентка Республиканской инфекционной больницы, и жительница Питкяранты, которая недавно ездила в Санкт-Петербург на лечение.

Вечером 17 апреля добавилось еще 4 положительных результат на коронавирус и число заболевших достигло 19.

Четыре города в Карелии закрыты на въезд из-за коронавируса

Глава республики подписал указ о введении особого режима въезда в Кондопогу, Костомукшу, Питкяранту и Сегежу, где расположены крупные предприятия региона, чтобы снизить до минимума риск вспышки заражения коронавирусной инфекцией.

На границах Карелии установят блок-посты.

Первое уголовное дело за фейк о коронавирусе возбуждено в Карелии

По факту распространения неизвестными лицами в интернете ложной информации о коронавирусе возбуждено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

Неизвестные сообщили, что якобы власти ввели ограничение автомобильного движения по автодорогам с организацией постов сотрудников полиции и вооруженных военнослужащих, с применением техники с вооружением, а также проводимых карантинных и противоэпидемиологических мероприятий в отношении пассажиров и автотранспорта. 

Глава Карелии продлил режим самоизоляции

Артур Парфенчиков подписал 14 апреля Распоряжение, которым продлил режим самоизоляции до 25 апреля.

Учебный год в Карелии для школьников не будет завершен досрочно

Министр образования Карелии Роман Голубев считает нецелесообразным досрочное завершение учебного года для учащихся 1-8 классов.

В свою очередь, Артур Парфенчиков предложил с 1 мая отпустить на каникулы учеников младшей школы. 

Парламент Карелии одобрил проведение сессий на "удаленке"

Законодательное собрание Карелии без обсуждения внесло 16 апреля изменения в регламент своей деятельности, которые предусматривают возможность проведения пленарных заседаний республиканского парламента дистанционно. 

Впервые Заксоборание перешло на дистанционную работу.

В период режима самоизоляции до Карелии можно доехать на пяти поездах

Несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию в связи с распространением коронавируса, до Карелии продолжают курсировать проходные поезда и "Ласточки".

Для осуществления поездок между Петрозаводском и Санкт–Петербургом курсирует утренний поезд "Ласточка" №803/804 (Петрозаводск – Санкт–Петербург), поезд №160 (Петрозаводск–Москва), который следует через Санкт–Петербург, и ряд проходящих поездов, таких как поезда №21/22 (Мурманск–Санкт–Петербург)№15/16 "Арктика" (Мурманск–Москва) через Санкт–Петербург.

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