ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КЛАДБИЩЕ ДОХЛОЙ ФОРЕЛИ, ПРОДАЖА РОЗОВОГО БУНКЕРА И ПОЧЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
«ВОНИЩА СТОИТ»: ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КАРЕЛИИ ОБНАРУЖИЛИ В ЛЕСУ КЛАДБИЩЕ ДОХЛОЙ ФОРЕЛИ (ВИДЕО)
В Муезерском районе Карелии местные жители обнаружили в лесу массовое захоронение форели.
Прокуратура проведет проверку по факту захоронения дохлой форели.
ВЫСТАВЛЕННЫЙ НА ПРОДАЖУ РОЗОВЫЙ БУНКЕР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОДОРОЖАЛ ЗА ВЫХОДНЫЕ НА 5 МЛН РУБЛЕЙ
Розовый бункер в расширенном центре столицы Карелии первоначально выставили на продажу за 15 млн рублей.
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ПОЧЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЫ ИЗ ОТРЯДОВ «ЛАДОГА» И «ОНЕГО» НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕЩАННЫЕ 300 ТЫСЯЧ
Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова разъяснила порядок выплат добровольцам из именных подразделений республики.
АКТУАЛЬНО/МОБИЛИЗАЦИЯ
ВОЕНКОМ КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИХОДИТЬ ПОВЕСТКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ
Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о разных видах повесток.
ГЛАВА КАРЕЛИИ: ПРИЗЫВ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ОТЦА ТРЕХ ДЕТЕЙ И ОТЦА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА — ЭТО ЗАКОННО
Руководитель республики Артур Парфенчиков высказал свою позицию по мобилизации многодетных и имеющих на иждивении детей-инвалидов.
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
ВЛАСТИ: УНИКАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ БЫВШЕГО САНАТОРИЯ «ЛАДОГА» В СОРТАВАЛЕ ПОДОЖГЛИ
По предварительным данным администрации Сортавальского района, причиной пожара на объекте архитектурного значения стал поджог.
НЕДАВНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ СТАДИОН «ЮНОСТЬ» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРИДЕТСЯ ЧАСТИЧНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ
Новые беговые дорожки стадиона «Юность» в Петрозаводске придется переделывать из-за ошибок при реконструкции.
ЧАСТЬ БОМБОУБЕЖИЩ В КАРЕЛИИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, так называемых бомбоубежищ, но части из них в действительности давно не существует.
МАГАЗИННАЯ ТВАРЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ НА ГРАНИЦЕ КАРЕЛИИ
Из-за павших букв в надписи на магазине Питкяранты у детей появилось много вопросов про тварь.
«ЭТО УЖЕ ПРОСТО ПОПУСТИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОЛ»: ГЛАВЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА СИТУАЦИЮ В ДЕТСКОМ САДУ
По словам местной жительницы, многострадальный детский сад на Древлянке вновь залило водой.
КУСОК ЛЕПНИНЫ УПАЛ С ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
В Петрозаводске на проспекте Ленина с дома, который был отремонтирован к 100-летию Карелии, отвалился кусок лепнины, сообщили в ЕДДС города.
В ПЕТРОЗАВОДСКЕ РОДНЫЕ НЕ СПЕШАТ ЗАБИРАТЬ ДОМОЙ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ ОТЦОМ ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ И ЛЕЖИТ ОБЕЗДВИЖЕННЫЙ
Двухлетнего Артема, который после жестокого избиения отцом вышел из 2-летней комы, перевели из Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича в бывший Дом ребенка.
НИЧЕГО ЛИШНЕГО, ТОЛЬКО ДЕНЬГИ
ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В КАРЕЛИИ СНОВА ПОШЛИ В РОСТ ПОСЛЕ ДОЛГОГО СНИЖЕНИЯ
Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии выросла в октябре — впервые за последние полгода.
ПЕТРОЗАВОДСК ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА КАРЕЛИИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ СТРОЙКИ
Власти Карелии планируют выделить из бюджета республики в 2023 году 1 млрд рублей в качестве дотации Петрозаводску.
ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В КАРЕЛИИ К КОНЦУ ОСЕНИ СНОВА ВЫРОСЛИ
Стоимость квартир в Карелии в III квартале в новостройках выросла на 4%, а на вторичном рынке — почти на 2%.
БЫВШУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ДАЧУ ПРОДАЮТ В КАРЕЛИИ «ЗА БЕСЦЕНОК»
Минимущества Карелии выставило на торги бывшую правительственную дачу в деревне Шуйская Чупа.
ПРОБЛЕМА
СТАЛО ИЗВЕСТНО, ДЛЯ ЧЕГО ВЫРУБАЮТ ДЕРЕВЬЯ НА БЕРЕГУ ЛОСОСИНКИ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА
Специалисты администрации Петрозаводска проверили законность вырубок у строящегося жилого комплекса «Речка», сообщили в городской мэрии.
«СТОИМ В 3 РЯДА»: ОПАЗДЫВАЮЩАЯ «ЛАСТОЧКА» СОБРАЛА У ВОКЗАЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОГРОМНЫЕ ПРОБКИ
Поезд из Петербурга в Петрозаводск опаздывает с прибытием, автомобилисты в ожидании начали ездить по кругу площади Гагарина.
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КАРЕЛИИ УВОЛИЛИ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ЗА ПЬЯНСТВО
Некоторые участники спецоперации были отправлены домой в Карелию из-за пагубных привычек.
СТАТЬИ НЕДЕЛИ
ЭКОНОМИКА ПАДАЕТ, А ДОХОДЫ РАСТУТ?
Власти Карелии рассчитывают на рост доходов бюджета в 2023 году, несмотря на спад в экономике.
НЕЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА
Архитекторы раскритиковали выбор места для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину в Петрозаводске.
«СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕВОЗМОЖНО»
Молодой комик из Петрозаводска Дима Коломыйцев рассказал о том, каково развиваться в разговорном жанре в сегодняшней столице Карелии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание