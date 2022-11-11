ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КЛАДБИЩЕ ДОХЛОЙ ФОРЕЛИ, ПРОДАЖА РОЗОВОГО БУНКЕРА И ПОЧЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЫ НЕ ПОЛУЧИЛИ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

«ВОНИЩА СТОИТ»: ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА КАРЕЛИИ ОБНАРУЖИЛИ В ЛЕСУ КЛАДБИЩЕ ДОХЛОЙ ФОРЕЛИ (ВИДЕО)

В Муезерском районе Карелии местные жители обнаружили в лесу массовое захоронение форели.



фото: кадр из видео

Прокуратура проведет проверку по факту захоронения дохлой форели.

ВЫСТАВЛЕННЫЙ НА ПРОДАЖУ РОЗОВЫЙ БУНКЕР В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПОДОРОЖАЛ ЗА ВЫХОДНЫЕ НА 5 МЛН РУБЛЕЙ

Розовый бункер в расширенном центре столицы Карелии первоначально выставили на продажу за 15 млн рублей.



фото: © Авито

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ПОЧЕМУ ДОБРОВОЛЬЦЫ ИЗ ОТРЯДОВ «ЛАДОГА» И «ОНЕГО» НЕ ПОЛУЧИЛИ ОБЕЩАННЫЕ 300 ТЫСЯЧ

Министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова разъяснила порядок выплат добровольцам из именных подразделений республики.



фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

АКТУАЛЬНО/МОБИЛИЗАЦИЯ

ВОЕНКОМ КАРЕЛИИ РАЗЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ПРОДОЛЖАЮТ ПРИХОДИТЬ ПОВЕСТКИ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ МОБИЛИЗАЦИИ

Военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал о разных видах повесток.



фото: кадр трансляции

ГЛАВА КАРЕЛИИ: ПРИЗЫВ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ОТЦА ТРЕХ ДЕТЕЙ И ОТЦА РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА — ЭТО ЗАКОННО

Руководитель республики Артур Парфенчиков высказал свою позицию по мобилизации многодетных и имеющих на иждивении детей-инвалидов.



фото: кадр трансляции

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ВЛАСТИ: УНИКАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ БЫВШЕГО САНАТОРИЯ «ЛАДОГА» В СОРТАВАЛЕ ПОДОЖГЛИ

По предварительным данным администрации Сортавальского района, причиной пожара на объекте архитектурного значения стал поджог.



фото: © Паблик ВК «Аэросъёмка Сортавала | Карелия»

НЕДАВНО ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ СТАДИОН «ЮНОСТЬ» В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРИДЕТСЯ ЧАСТИЧНО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ

Новые беговые дорожки стадиона «Юность» в Петрозаводске придется переделывать из-за ошибок при реконструкции.



фото: © Столица на Онего / Александр Гнетнев

ЧАСТЬ БОМБОУБЕЖИЩ В КАРЕЛИИ СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ЗАЯВИЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ

В Карелии насчитывается 323 защитных сооружения, так называемых бомбоубежищ, но части из них в действительности давно не существует.



фото: © ИА Республика / Сергей Юдин

МАГАЗИННАЯ ТВАРЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛА ДЕТЕЙ В ГОРОДЕ НА ГРАНИЦЕ КАРЕЛИИ

Из-за павших букв в надписи на магазине Питкяранты у детей появилось много вопросов про тварь.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

«ЭТО УЖЕ ПРОСТО ПОПУСТИТЕЛЬСТВО И ПРОИЗВОЛ»: ГЛАВЕ ПЕТРОЗАВОДСКА ПОЖАЛОВАЛИСЬ НА СИТУАЦИЮ В ДЕТСКОМ САДУ

По словам местной жительницы, многострадальный детский сад на Древлянке вновь залило водой.



фото: © Администрация Петрозаводска

КУСОК ЛЕПНИНЫ УПАЛ С ИСТОРИЧЕСКОГО ЗДАНИЯ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

В Петрозаводске на проспекте Ленина с дома, который был отремонтирован к 100-летию Карелии, отвалился кусок лепнины, сообщили в ЕДДС города.



фото: © «Столица на Онего»

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ РОДНЫЕ НЕ СПЕШАТ ЗАБИРАТЬ ДОМОЙ РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ИЗБИЕНИЯ ОТЦОМ ВЫШЕЛ ИЗ КОМЫ И ЛЕЖИТ ОБЕЗДВИЖЕННЫЙ

Двухлетнего Артема, который после жестокого избиения отцом вышел из 2-летней комы, перевели из Детской республиканской больницы имени И. Н. Григовича в бывший Дом ребенка.



фото: © siam.pukkato / shutterstock

НИЧЕГО ЛИШНЕГО, ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В КАРЕЛИИ СНОВА ПОШЛИ В РОСТ ПОСЛЕ ДОЛГОГО СНИЖЕНИЯ

Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии выросла в октябре — впервые за последние полгода.



фото: © Shutterstock

ПЕТРОЗАВОДСК ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА КАРЕЛИИ 1 МЛРД РУБЛЕЙ НА РАЗЛИЧНЫЕ СТРОЙКИ

Власти Карелии планируют выделить из бюджета республики в 2023 году 1 млрд рублей в качестве дотации Петрозаводску.



фото: © Правительство Карелии

ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В КАРЕЛИИ К КОНЦУ ОСЕНИ СНОВА ВЫРОСЛИ

Стоимость квартир в Карелии в III квартале в новостройках выросла на 4%, а на вторичном рынке — почти на 2%.



фото: © Валентина Певцова / ТАСС

БЫВШУЮ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННУЮ ДАЧУ ПРОДАЮТ В КАРЕЛИИ «ЗА БЕСЦЕНОК»

Минимущества Карелии выставило на торги бывшую правительственную дачу в деревне Шуйская Чупа.

ПРОБЛЕМА

СТАЛО ИЗВЕСТНО, ДЛЯ ЧЕГО ВЫРУБАЮТ ДЕРЕВЬЯ НА БЕРЕГУ ЛОСОСИНКИ В ЦЕНТРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Специалисты администрации Петрозаводска проверили законность вырубок у строящегося жилого комплекса «Речка», сообщили в городской мэрии.



фото: Администрация Петрозаводска

«СТОИМ В 3 РЯДА»: ОПАЗДЫВАЮЩАЯ «ЛАСТОЧКА» СОБРАЛА У ВОКЗАЛА В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОГРОМНЫЕ ПРОБКИ

Поезд из Петербурга в Петрозаводск опаздывает с прибытием, автомобилисты в ожидании начали ездить по кругу площади Гагарина.



фото: © «Столица на Онего»

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ДОБРОВОЛЬЦЕВ ИЗ КАРЕЛИИ УВОЛИЛИ ИЗ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ ЗА ПЬЯНСТВО

Некоторые участники спецоперации были отправлены домой в Карелию из-за пагубных привычек.



фото: © Кошелев Илья / news.ru

СТАТЬИ НЕДЕЛИ

ЭКОНОМИКА ПАДАЕТ, А ДОХОДЫ РАСТУТ?

Власти Карелии рассчитывают на рост доходов бюджета в 2023 году, несмотря на спад в экономике.



фото: коллаж © «Столица на Онего»

НЕЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА

Архитекторы раскритиковали выбор места для установки памятника ювелиру фирмы Фаберже Михаилу Перхину в Петрозаводске.



фото: © «Столица на Онего»

«СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ НЕВОЗМОЖНО»

Молодой комик из Петрозаводска Дима Коломыйцев рассказал о том, каково развиваться в разговорном жанре в сегодняшней столице Карелии.



фото: из личного архива Дмитрия Коломыйцева