ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОВИД ВОЗВРАЩАЕТСЯ, ЖАРА ПРИВЕЛА К ПОЖАРООПАСНОСТИ IV КЛАССА И ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ НЕЛИДОВА В ПРОДАЖЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
Роспотребнадзор в Карелии рекомендует носить маски работникам магазинов и кафе из-за ковида
Управление Роспотребнадзора по Карелии опубликовало рекомендации по профилактике COVID-19 для организаций, работающих с большим количеством людей.
Из-за сильной жары в Карелии вводится режим ограничения пребывания людей в лесах
В Минприроды Карелии подписали приказ о введении ограничения пребывания граждан в лесах.
Приставы выставили на торги золотые часы экс-главы Карелии Нелидова, осужденного за взятки
Подарочную медаль Заксобрания Санкт-Петербурга и часы стоимостью более миллиона рублей, арестованные у осужденного за взятки бывшего главы Карелии Андрея Нелидова, выставили на торги.
Обещания
В райцентре Карелии собираются пустить трамвай
В Сортавале планируют пустить муниципальный трамвай.
Леонид Белуга планирует построить гостиницу со спа-центром на месте бывшего лагеря в Карелии
Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев рассказал о новом проекте бизнесмена Леонида Белуги за 2,5 млрд рублей.
Глава Минэкономразвития: в 2025 году в Петрозаводске появится аквапарк
Олег Ермолаев рассказал о сроках ввода в эксплуатацию аквапарка в III очереди ТЦ «Лотос-Плаза» и уточнил, что будет с расположенным рядом парком.
Новый металлургический комбинат может появиться в Карелии
Власти Карелии рассчитывают, что в Костомукше будет создано новое направление металлургического производства.
В Карелии благоустроят место съемок романтической комедии «Любовь и голуби»
В Медвежьегорске начались работы по благоустройству территории, где снимался фильм «Любовь и голуби», сообщил глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов.
Актуально
Троллейбусное предприятие Петрозаводска объявило размер зарплаты для открытых вакансий
ПМУП «Городской транспорт», которое занимается троллейбусными перевозками в Петрозаводске, открыло вакансии топ-менеджеров и водителей.
В Петрозаводске появилось еще одно «кольцо»
На Ключевой появился перекресток с круговым движением.
Минздрав Карелии назвал симптомы нового штамма коронавируса
В Карелии за прошедшую неделю зарегистрировано 706 случаев заболеваний ковидом.
В Петрозаводск со всех сторон можно будет въехать по трассам с четырехполосным движением
Федеральные трассы возле столицы Карелии планируется сделать четырехполосными.
В Карелии стобалльники и золотые медалисты получат в августе по 5 тысяч рублей
Всем 293 стобалльникам и золотым медалистам этого года в республике начислена единоразовая стипендия.
Другая тема
В столице Карелии побит температурный рекорд
Впервые за нынешний сезон дневная температура превысила прежний рекорд 2007 года на 2,5°С.
Животные и поп-группа «Город 312» порадуют жителей Карелии на Дне республики
Опубликована программа празднования Дня республики, который отметят 27 августа в Прионежском районе.
Избиратели на выборах главы Карелии будут голосовать в масках
Центризбирком Карелии по рекомендации Роспотребнадзора введет обязательный масочный режим на участках для голосования в дни выборов главы республики.
На памятнике Герою Советского Союза в Петрозаводске исправили грамматическую ошибку
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что на памятнике Герою Советского Союза Анне Лисицыной исправили досадную ошибку.
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Необычный гриб обнаружил в лесу житель Карелии.
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Большинство деревьев в Петрозаводске будет снесено, но что появится вместо них на улицах города?
ПОЧЕМУ «ВЗБЕСИЛИСЬ» ЦЕНЫ НА ТАКСИ В ПЕТРОЗАВОДСКЕ
Жители столицы Карелии возмущены тем, как подорожали поездки в «Яндекс.Такси», но УФАС не видит в этом никаких нарушений.
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