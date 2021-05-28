Реклама на сайте
Прислать новость
Пассажирский автобус загорелся в Петрозаводске 7
Сегодня 14:32
В Карелию привезли на утилизацию рыбные отходы из Мурманской области (ФОТО, ВИДЕО) 9
Сегодня 14:10
Глава Петрозаводска ответил подписчице стихами Маршака 23
Сегодня 09:47
В ГИБДД Карелии рассказали, почему произошла смертельная авария в Прионежском районе 1
Сегодня 10:10
Долгожитель из Петрозаводска стал жертвой COVID-19 1
Сегодня 09:29

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, САМЫЙ БЕДНЫЙ И САМЫЙ БОГАТЫЙ МИНИСТРЫ, ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Новости. Общество
21:00, 28 Мая 2021

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Красивый парк в вашем районе за 2 минуты
26.05.2021 22:31

В Петрозаводске скоро отключат горячую воду


Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.

Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Правительство Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2020 год.

В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ)

Первые подосиновики горожане нашли в микрорайоне Ключевая.

Антирейтинг

Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности

Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.

Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников

По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников. 

Другие новости

Министр образования Карелии сделал сэлфи с Манижей

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.

Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь

Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.

Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
21.05.2021, 16:50
Любарский рассказал, как собирается менять схему уборки Петрозаводска
24.05.2021, 17:20
Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии
27.05.2021, 19:29
Час назад под Петрозаводском произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)
22.05.2021, 09:29
Коронавирус унес жизни еще двух женщин и одного мужчины в Карелии
21.05.2021, 09:29
В Петрозаводске от коронавируса скончался 21-летний молодой человек

Аналитика

27.05.2021 16:45
Капитал
Весенняя уборка в режиме нон-стоп
В компании «ТехРент» рассказали, как справляются с уборкой Петрозаводска весной.
Соседство с душком 8
27.05.2021 15:20
Вывезти мусор, ликвидировать свалку
27.05.2021 09:00
Последний звонок: долгое, доброе эхо 13
26.05.2021 11:45
Есть ли у вас иммунитет к коронавирусу COVID-19?
25.05.2021 16:50
Вся аналитика

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»