ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, САМЫЙ БЕДНЫЙ И САМЫЙ БОГАТЫЙ МИНИСТРЫ, ПЕРВЫЕ ГРИБЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

В Петрозаводске скоро отключат горячую воду







Власти столицы Карелии утвердили график планового отключения горячей воды.

Стали известны самый богатый и самый бедный министры Карелии

Правительство Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о доходах членов республиканского кабинета министров за 2020 год.

В Петрозаводске пошли грибы (ФОТОФАКТ)

Первые подосиновики горожане нашли в микрорайоне Ключевая.

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Карелия лидирует среди большинства российских регионов по грабежам и наркопреступности

Грабежи, разбои и преступления, связанные с оборотом наркотиков, случаются в Карелии чаще, чем в абсолютном большинстве регионов России, сообщили в Генпрокуратуры РФ.

Жители Карелии чаще всех в России страдают от дистанционных мошенников

По данным Генпрокуратуры России, Карелия лидирует по числу пострадавших от киберпреступников.

Другие новости

Министр образования Карелии сделал сэлфи с Манижей

Глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев выложил в Сети фото с певицей Манижей, представлявшей Россию на конкурсе Евровидение.

Авиакомпания «Северсталь» запустит дополнительный рейс из Петрозаводска в Симферополь

Добавочные полеты лайнеров авиакомпании «Северсталь» вводятся с 6 июня по 6 сентября по воскресеньям.

Стало известно, куда устроился на работу уволившийся с поста главврача поликлиники №1 Петрозаводска Михаил Стоцкий

Михаил Стоцкий, покинувший пост руководителя поликлиники №1 Петрозаводска, устроился на работу в Заксобрание Карелии.

Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.