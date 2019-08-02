ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕКРЫТИЕ РЕКИ КЕМЬ, ПРОПАЖА ТУРИСТОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ И ХОЛОД В АВГУСТЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В Карелии прошла церемония перекрытия русла реки Кемь на стройплощадке Белопорожских ГЭС



фото: правительство Карелии

Перекрытие реки позволит создать Белопорожское водохранилище, вода из которого при запуске ГЭС будет подаваться на турбины станций.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе

Вернется ли в Карелию летнее тепло в августе, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В центре Петрозаводска появился еще один монумент в память о войне



фото: администрация Петрозаводска

Памятник "Защитнику Родины" установили в парке Мира в Петрозаводске.

А как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники? Проголдосовать можете здесь.

ВИДЕО: Появились кадры с места спасения туристов-байдарочников на Белом море в Карелии

Десять туристов из Санкт-Петербурга, среди которых были пожилые люди и подросток, решили проплыть на байдарках по Белому морю. Вышли в путешествие и не выходили на связь с 24 июля. После того, как родственники забили тревогу, вертолет МЧС вылетел на поиски.

Находившийся в розыске экс-глава поселения Карелии попался в руки полиции



фото: ВКонтакте

Полиция установила место нахождения бывшего главы Деревянского поселения Олега Дякина и предъявила ему обвинение в совершении уголовного преступления.

За неделю смертельные ДТП унесли жизни шести человек

29 июля в 9.40 в Сегежском районе водитель автомобиля Chrysler Sebring, лишенный права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в апреле 2018 года, двигаясь в направлении Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Škoda Octavia. В аварии не выжил никто – погибли четыре человека.

На следующий день, 30 июля, в 14.45 в Пряжинском районе, на 355 км автодороги "Кола", недалеко от поселка Святозеро, в месте проведения ремонтных дорожных работ, произошло групповое столкновение автомобилей.

В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы, среди пострадавших 2-летний ребенок.

В этом же районе, в нескольких километра в воскресенье, 28 июля, на 390 км трассы "Кола" столкнулись Hyundai Manrix, ехавший в сторону Санкт-Петербурга и Mazda-3. В результате один человек погиб, еще одному пострадавшему водителю – кондопожанину собирают кровь для спасения жизни.