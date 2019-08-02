Подписаться
Новости. Общество
21:00, 02 Августа 2019

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПЕРЕКРЫТИЕ РЕКИ КЕМЬ, ПРОПАЖА ТУРИСТОВ-БАЙДАРОЧНИКОВ И ХОЛОД В АВГУСТЕ

Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

В Карелии прошла церемония перекрытия русла реки Кемь на стройплощадке Белопорожских ГЭС


фото: правительство Карелии

Перекрытие реки позволит создать Белопорожское водохранилище, вода из которого при запуске ГЭС будет подаваться на турбины станций.

Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе


фото:

Вернется ли в Карелию летнее тепло в августе, рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В центре Петрозаводска появился еще один монумент в память о войне


фото: администрация Петрозаводска

Памятник "Защитнику Родины" установили в парке Мира в Петрозаводске.

А как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники? Проголдосовать можете здесь.

ВИДЕО: Появились кадры с места спасения туристов-байдарочников на Белом море в Карелии

Десять туристов из Санкт-Петербурга, среди которых были пожилые люди и подросток, решили проплыть на байдарках по Белому морю. Вышли в путешествие и не выходили на связь с 24 июля. После того, как родственники забили тревогу, вертолет МЧС вылетел на поиски.

Находившийся в розыске экс-глава поселения Карелии попался в руки полиции


фото: ВКонтакте

Полиция установила место нахождения бывшего главы Деревянского поселения Олега Дякина и предъявила ему обвинение в совершении уголовного преступления.

За неделю смертельные ДТП унесли жизни шести человек


фото: dtpptz.ru

29 июля в 9.40 в Сегежском районе водитель автомобиля Chrysler Sebring, лишенный права управления транспортными средствами за отказ от медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения в апреле 2018 года, двигаясь в направлении Мурманска, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем Škoda Octavia. В аварии не выжил никто – погибли четыре человека.

На следующий день, 30 июля, в 14.45 в Пряжинском районе, на 355 км автодороги "Кола", недалеко от поселка Святозеро, в месте проведения ремонтных дорожных работ, произошло групповое столкновение автомобилей.

В результате аварии один человек погиб, четверо получили травмы, среди пострадавших 2-летний ребенок.

В этом же районе, в нескольких километра в воскресенье, 28 июля, на 390 км трассы "Кола" столкнулись Hyundai Manrix, ехавший в сторону Санкт-Петербурга и Mazda-3. В результате один человек погиб, еще одному пострадавшему водителю – кондопожанину собирают кровь для спасения жизни.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2019, 21:30
Вера Брежнева в стиле ню дефилировала по красной дорожке
29.07.2019, 11:20
СРОЧНО: Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Карелии
29.07.2019, 09:45
Появились кадры с места смертельного ДТП в Карелии
31.07.2019, 12:27
Синоптики рассказали, какую погоду ждать жителям Карелии в августе
30.07.2019, 10:27
В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором не выжил никто
31.07.2019, 12:30
ФОТО: Журналист из Германии был шокирован состоянием и сервисом в аэропорту Петрозаводска

Аналитика

01.08.2019 16:49
Обществоведение
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 9
Председатель Петросовета Геннадий Боднарчук принял участие в мероприятиях в рамках визита в столицу Карелии секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и полпреда президента в СЗФО Александра Гуцана.
5:0 в пользу новостроек
01.08.2019 16:48
Очень странные дела Питкярантского района 2
01.08.2019 13:29
Правительство Карелии взяло курс на "оптимизацию имущественного блока"
31.07.2019 13:29
Карелия не готова к интенсификации лесного хозяйства даже на бумаге 6
30.07.2019 13:36
Вся аналитика

Чтиво

31.07.2019 22:56
Без политики
"ТехРент" - в районах 2
Генеральный директор компании "ТехРент" Борис Сидоров поделился информацией об обслуживании региональных дорог в рамках республиканского контракта.
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
Обыски и аресты как элементы российской "демократии" 43
25.07.2019 13:22
"Ребята поверили Дмитрию" 8
23.07.2019 13:07
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" от ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 16:44
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к тому, что в Петрозаводске появляются все новые и новые военно-патриотические памятники?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»