ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОДОРОЖАНИЕ ПРОЕЗДА В МАРШРУТКАХ, АРЕСТ ИЗВЕСТНОГО ФЕРМЕРА И ЗАДЕРЖАНИЕ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Проезд в маршрутках Петрозаводска подорожал до 32 рублей

На выходных жители Петрозаводска опубликовали фото новых ценников в маршрутных автобусах. В соцсетях появились реплики возмущенных горожан - проезд подорожал сразу на 4 рубля – с 28-ми до 32 рублей. Ранее сообщалось, что в мэрию Петрозаводска поступило уведомление от ряда перевозчиков о планируемом повышении стоимости проезда. Транспортные предприятия намеревались увеличить цены: кто-то с 11 июня, некоторые компании с 15 июня, а какие-то 19 июня. Глава Петрозаводска Ирина Мирошник выступила против повышения стоимости проезда и обратилась в УФАС.

Известного фермера арестовали по обвинению в мошенничестве



rk.karelia.ru

Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе.

Речь идет об Ираиде Шалак, которой было присвоено звание "Лауреат года" в конце 2018-го.

По версии следствия, в течение последних нескольких лет женщина "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства" в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, - предоставив соответствующие документы в налоговую службу. После этого от имени новых ИП в Минсельхоз РК поступили заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели в итоге получили гранты почти на 15 миллионов рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также их бытовое обустройство. В МВД считают, что данные фермеры никакой деятельности не вели. Все полученные деньги использовала автор мошеннической схемы. В отношении женщины возбуждено четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она арестована.

Между тем, в Минсельхозе Карелии заявили, что претензий к Шалак не имеют.

Глава Карелии Артур Парфенчиков обратился с письмом в правоохранительные органы с просьбой отпустить фермера из-под стражи.

Что не так с делом Шалак – читайте здесь.

Задержан серийный убийца, орудовавший в Карелии



фото: Zave Smith/Getty Images

Правоохранительные органы в Туле задержали жителя Подмосковья, объявленного в федеральный розыск за совершение четырех убийств на территории Московской области и Карелии. Тульским полицейским поступила информации, что подозреваемый может ехать через Тулу на рейсовом междугороднем автобусе. Мужчина передан сотрудникам подмосковной полиции.

Жильцов общежития в Петрозаводске суд начал выселять на улицу

Компания "Петрозаводскстрой", владеющая зданием общежития по улице Володарского,44, начала через суд выселять на улицу жильцов, у которых закончился договор коммерческого найма.

Состоялись первые судебные заседания по принудительному выселению жильцов из общежития на улице Володарского, 44 в Петрозаводске. 15 мая судья Петрозаводского городского суда Илона Шишкарева вынесла первое решение: выселить Нину Т. 1958 года рождения из жилого помещения на улице Володарского, 44 без предоставления иного жилого помещения. Взыскать с Нины Т. 6 тысяч рублей госпошлины в пользу ЗАО "Петрозаводскстрой". Подробности скандала - здесь.

"Победа" отменила авиарейс из Москвы до Петрозаводска

Авиакомпания "Победа" в среду отменила рейс до Петрозаводска, пассажиры застряли в аэропорту Москвы. Об этом "Столице на Онего" рассказала жительница Петрозаводска, которая с другими пассажирами должна была вылететь из Москвы в карельскую столицу сегодня в 09.55.

"Сначала на табло появилась надпись, что рейс задерживается на 1,5 часа, потом – что рейс отменен. Без всяких объяснений. Сейчас нас здесь несколько человек, мы пытаемся найти офис "Победы", чтобы понять, что делать дальше", - сообщила собеседница издания.

В аэропорту "Петрозаводск" "Столице на Онего" пояснили, что рейс в среду отменен авиакомпанией "по техническим причинам", но сами причины называть не стали.

Чем порадуют жителей Петрозаводска в День города

День города пройдет 29 июня на разных площадках Петрозаводска. Празднование будет посвящено 75–летию освобождения Петрозаводска от фашистских захватчиков. На пл. Кирова будет работать выставка военной техники (более 20 действующих единиц, включая легенду Великой Отечественной войны - танк Т-34). В створе пр. Ленина для горожан выступят музыканты, пройдет финал III Российского фестиваля туризма и красоты. В акватории Онежского озера состоится фестиваль в честь 50-летия клуба любителей водного туризма (гонки на яхтакх).

А в полночь состоится праздничный салют. С полной программой можно ознакомиться на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

Роспотребнадзор сказал, где в Петрозаводске лучше не купаться



фото: Сергей Юдин

В мае 2019 года осуществлялся отбор проб воды в местах отдыха у воды в Петрозаводске на Онежском озере в районе улицы Московская, и в реке Лососинка на набережной Гюллинга. По результатам лабораторных исследований пробы воды по паразитологическим и санитарно-химическим (за исключением железа) показателям соответствовали требованиям законодательства. Проба воды в месте отдыха у воды на ул. Московская не соответствовала требованиям санитарных правил по микробиологическим показателям (содержание общих колиформных бактерий составило 7000 КОЕ в 100 мл при величине допустимого уровня не более 500 КОЕ; содержание термотолерантных колиформных бактерий составило 7000 КОЕ в 100 мл при величине допустимого уровня не более 1000 КОЕ).