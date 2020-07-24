890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Приговоренный судом Карелии к пожизненному лишению свободы Антон Ипатов стал пятисотым сидельцем Мордовской колонии №6 3
Сегодня 16:05
Полиция возбудила уголовное дело по факту повреждения фонтана в Петрозаводске 9
Сегодня 10:46
"Лечебное" питание: рыба с червями 2
Сегодня 11:15
Обглоданные ноги обнаружил житель Петрозаводска в мусорном баке в центре города 1
Сегодня 17:06
Парфенчиков назвал ситуацию с коронавирусом в Карелии напряженной 4
Сегодня 10:12
Молодой сотрудник МЧС Карелии погиб в ДТП
Сегодня 07:50

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИГОВОР ДМИТРИЕВУ, СВОБОДА ПЕТУНОВУ И СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Новости. Общество
21:00, 24 Июля 2020
Загрузка...

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости

Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии

В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.

Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.

Священник, осужденный за пьяное смертельное ДТП в столице Карелии, вышел на свободу

Как стало известно "Столице на Онего", 3 июля из колонии общего режима №7 освободился священник Иван Петунов, осужденный в 2016 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. 

Еще один человек скончался в Карелии от коронавируса

Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 24 июля составило 14 человек, сообщили в оперштабе РК.

Ранее, 22 июля, скончался от коронавируса 43-летний житель Петрозаводска. 

За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек 

Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.

Коронавирус не отступает

Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.

В Петрозаводске сегодня открываются кинотеатры

С 24 июля сеть кинотеатров "Мираж Синема" возобновляет свою работу в столице Карелии.

Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил работающим жителям республики старше 65 лет вновь оформить электронные больничные.

Кроме того, Парфенчиков распорядился обеспечить организацию изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (в случае приезда указанных лиц в Карелию).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2020, 17:30
Главный кардиолог Карелии рассказал, как спастись от инфаркта
17.07.2020, 12:34
Задержан председатель Петросовета Геннадий Боднарчук (СРОЧНО)
21.07.2020, 16:16
Снижены ставки для рефинансирования ипотеки в Сбербанке
19.07.2020, 15:32
Подросток утонул в Петрозаводске на Ключевском карьере
22.07.2020, 16:07
Адвокат Юрия Дмитриева: "Приговор спасает ему жизнь"
23.07.2020, 15:06
Погиб врач Офтальмологического центра Карелии

Чтиво

Сегодня 13:42
Без политики
Что посмотреть в кино "Мираж Синема"
Долгожданное открытие кинотеатра "Мираж Синема" в ТРЦ Тетрис уже сегодня.
Доктор Воронцов ушел навсегда 1
23.07.2020 14:45
"Это борьба с режимом, где в жертву принесен ребенок" 31
23.07.2020 09:13
архив чтиво

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»