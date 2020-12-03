ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: РЕКОРДЫ КОРОНАВИРУСА, ПЕРЕВОД ШКОЛЬНИКОВ НА ДИСТАНТ И СМЕРТЬ ШЕГЕЛЬМАНА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Новый рекорд по числу заболевших COVID-19 поставлен в Карелии

Всю неделю в республике регистрировались новые рекорды заболеваемости COVID-19. В пятницу, 4 декабря Оперштаб карельского правительства объявил о 473 инфицированных за сутки. Это стало самым большим суточным приростом за все время эпидемии. Из этого числа заболевших – 452 человека, из них 77 имеют симптомы средней тяжести, 14 – в тяжелом и 2 – в крайне тяжелом состоянии. Подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Всего от коронавируса в республике скончалось 110 человек.

Парфенчиков отправил школьников на каникулы и дистант

Глава Карелии Артур Парфенчиков в четверг, 3 декабря объявил о новых ограничительных мерах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в регионе. Учащиеся младших классов с 19 декабря уходят на каникулы, а школьники 9 и 11 классов с 7 декабря переводятся на дистанционное обучение, объявил глава Карелии. На следующий день глава Карелии уточнил, что учащиеся 4 классов до конца четверти будут учиться в дистанционном формате.

Создатель школы самбо Илья Шегельман умер от коронавируса

В Петрозаводске на 77 году жизни умер доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента Илья Шегельман. Илья Шешельман скончался в монопрофильном центре по лечению новой коронавирусной инфекции.

Парламенту Карелии предложили утвердить исторический карельский флаг в качестве второго государственного

Под занавес юбилейного для Карелии года в рабочую группу республиканского парламента по подготовке поправок в карельскую Конституцию поступили два предложения, которые могут вызвать самые острые споры среди депутатов и общественности. В одном из них речь идет о придании карельскому языку государственного статуса наряду с русским, а в другом – о придании государственного статуса национальному карельскому флагу с черным крестом на зеленом фоне, который часто называют флагом Ухтинской республики.

Бывшему чиновнику мэрии Петрозаводска гособвинение попросило 12 лет колонии за взятки

Гособвинение попросило для обвиняемого в получении взяток экс-начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Петрозаводска Виталия Рохманюка 12 лет колонии.

Карельский Следком обвиняет Виталия Рохманюка в получении двух взяток в сумме 500 и 410 тысяч рублей от жителей столицы республики. По версии следствия, они захотели построить малоэтажные жилые дома на улице Академической и Фонтанном проезде в Петрозаводске. Для получения разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию этих домов, считает следствие, им пришлось заплатить Рохманюку немалые деньги. Между тем, вину в получении взяток сам он не признает. Приговор Рохманюку будет вынесен до конца года.

В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа

По данным Следкома Карелии, в минувший вторник, 1 декабря, у одного из жилых домов в Петрозаводске было обнаружено тело 45-летнего мужчины. Установлено, что до падения погибший проживал в квартире, расположенной на 4 этаже. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

В Петрозаводске сгорел частный дом

На Старой Кукковке рядом с новостройками сгорел очередной деревянный дом. Как сообщили в МЧС Карелии, 29 ноября, в 14.46 произошел пожар в частном доме на улице Котовского. Пожар тушили 22 человека и 8 единиц техники. Во время пожара, случившегося 29 ноября в карельской столице, был травмирован мужчина, который получил ожог лица.

Напомним, обитатели частных домов на Старой Кукковке в Петрозаводске выступают против строительства многоэтажек, которое ведется в непосредственной близости от их построек.