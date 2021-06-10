ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛ С РЫБНЫМИ ОТХОДАМИ, ОЧЕРЕДНАЯ ВЗЯТКА И РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 новости недели

Рост заболеваемости коронавирусом

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что ситуация с коронавирусом вновь накаляется в республике. Минздрав открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах.

Скандал с рыбными отходами

Россельхознадзор начал расследование по факту завоза в Карелию из Мурманской области рыбных отходов. Странные контейнеры привезли в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле. Инспекторы выясняют, был ли причинен вред сельхозугодьям.

Арест чиновника за взятку

В Карелии арестован бывший заместитель руководителя надзорного ведомства, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за получение положительного результата при проведении проверки в сфере соблюдения законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.

Другие новости

18 лет колонии за убийство

Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Яблокова, признанного виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре республики.

Ограничение доступа в леса

В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня на территории Карелии ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

Выемка документов в Минздраве

У заместителя министра здравоохранения Сергея Седлецкого провели выемку документов. Как пояснили в Минздраве Карелии, выемку произвели в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у ведомства судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу.

Пожар уничтожил церковь-декорацию к фильму «Остров»

В Кемском районе Карелии сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Оно располагалось в районе улицы Портовая, на берегу залива Белого моря в поселке Рабочеостровск.