ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛ С РЫБНЫМИ ОТХОДАМИ, ОЧЕРЕДНАЯ ВЗЯТКА И РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 новости недели
Рост заболеваемости коронавирусом
Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков заявил, что ситуация с коронавирусом вновь накаляется в республике. Минздрав открывает дополнительные инфекционные отделения в больницах.
Россельхознадзор начал расследование по факту завоза в Карелию из Мурманской области рыбных отходов. Странные контейнеры привезли в Заонежье и слили их содержимое в заброшенные силосные ямы и даже прямо в поле. Инспекторы выясняют, был ли причинен вред сельхозугодьям.
В Карелии арестован бывший заместитель руководителя надзорного ведомства, попавшийся на взятке за проверку горнопромышленной компании. Следствием установлено, что обвиняемый через посредника получил от представителей коммерческой организации взятку в сумме 50 тысяч рублей за получение положительного результата при проведении проверки в сфере соблюдения законодательства РФ по безопасному ведению работ, связанных с использованием недр.
Другие новости
Верховный суд Карелии вынес приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена Евгения Яблокова, признанного виновным в убийстве, покушении на убийство и повреждении чужого имущества, сообщили в прокуратуре республики.
В связи с повышением класса пожарной опасности до IV, отсутствием осадков, введением особого противопожарного режима и высоким риском возникновения лесных пожаров с 11 июня на территории Карелии ввели ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
У заместителя министра здравоохранения Сергея Седлецкого провели выемку документов. Как пояснили в Минздраве Карелии, выемку произвели в связи с уголовным делом, возбужденным против одного из индивидуальных предпринимателей, с которым у ведомства судебное дело по нанесенному министерству материальному ущербу.
Пожар уничтожил церковь-декорацию к фильму «Остров»
В Кемском районе Карелии сгорела церковь, где снимали фильм Павла Лунгина «Остров». Оно располагалось в районе улицы Портовая, на берегу залива Белого моря в поселке Рабочеостровск.
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