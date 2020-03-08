ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СКАНДАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ, УБИЙСТВО В ПОЛИЦЕЙСКОЙ МАШИНЕ И БЛИННЫЙ РЕКОРД

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Петрозаводск все-таки попал в Книгу рекордов России (ФОТО И ВИДЕО)

Петрозаводск попал в Книгу рекордов России, но не с самым большим блином, а с самой большой скалкой.

Попытка установить рекорд, сделав самый большой блин, не увенчалась успехом, так как блин подгорел и порвался.

В Петрозаводске в полицейской машине произошло убийство

Участник драки зарезал оппонента в полицейской машине сразу после задержания на улице столицы Карелии.

В МВД Карелии назначили служебную проверку для установления вины сотрудников

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье убийство. В ходе расследования уголовного дела действия сотрудников будут проверены и им будет дана правовая оценка.

В свою очередь, родственники убитого в полицейской машине жителя Петрозаводска рассказали о возможных обстоятельствах трагедии.

"Справедливая Россия" отказалась признать итоги выборов в горсовет Сортавалы

"У кандидатов возникли подозрения на подлог документов", – заявил лидер карельских "справдливороссов". По словам Ройне Изюмова, территориальная избирательная комиссия утвердила результаты выборов вечером 2 марта, спустя сутки после завершения голосования. Однако член ТИК с правом решающего голоса от "Справедливой России" Елена Васновская отказалась подписать итоговый протокол.

Разбирательства продолжатся в суде.

Как "Справедливая Россия" потеряла Приладожье", читайте здесь.

Установкой стелы "Город воинской славы" в Петрозаводске займется фирма из Санкт-Петербурга

Контракт на изготовление памятника, его установку и благоустройство прилегающей территории заключен с единственным участником аукциона - ООО "Управляющая компания "Возрождение Торговый дом" из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта оценивается почти в 83 миллиона рублей. Работы по возведению мемориального комплекса воинской славы должны быть закончены не позднее 20 августа.

Сам мемориальный комплекс воинской славы власти Петрозаводска, вопреки мнению общественности, решили разместить на площади Кирова – на месте Аллеи городов-побратимов и памятного знака "Дерево дружбы".

Остановка на ж/д вокзале в Петрозаводске "превратилась в ад" (ФОТО)

Житель Петрозаводска пожаловался на хаос, который появился на остановке у железнодорожного вокзала после того, как рядом организовали платную парковку.

В Карелии возбуждено уголовное дело после инцидента на захваченном бизнесменами лесном озере

Уголовное дело по факту угрозы убийством заведено в отношении мужчины, охраняющему от местных рыбаков и туристов озеро Леппясенлампи в Сортавальском районе.