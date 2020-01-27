Главврач районной больницы Карелии возглавит Центр скорой помощи

Главный врач Кемской ЦРБ, два года назад прибывший в Карелию, возглавит Центр скорой медицинской помощи, сообщили в Минздраве республики.

Как сообщили "Столице на Онего" в Минздраве Карелии, Григорий Кокорин, руководивший до этого Кемской ЦРБ, возглавит Центр скорой медицинской помощи.

В ведомстве отметили, что Кокорин очень хорошо проявил себя на посту главного врача районной больницы.

"Сейчас он назначен руководителем "Резерва", на базе которого будет создан Центр скорой помощи, - пояснили в Минздраве. - Григорий Кокорин должен будет провести всю организационную работу".

Напомним, что в мае 2018 года врач-терапевт, гастроэнтеролог Григорий Яковлевич Кокорин 1967 года рождения приехал в Карелию из другого региона, сменив на посту руководителя районной Кемской больницы хирурга Виктора Смирнова, которому без объяснения причин не продлили контракт.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение о создании единого центра оказания скорой медицинской помощи.

По сообщению Минздрава республики, в Карелии создано государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр скорой медицинской помощи", которое будет обслуживать население Петрозаводска и близлежащих населенных пунктов Прионежского, Пряжинского и Кондопожского районов.

Решение о создании единого центра оказания медпомощи было озвучено вице-премьером правительства республики по вопросам здравоохранения и соцзащиты Игорем Корсаковым на встрече с коллективом Станции скорой медицинской помощи в октябре. Часть коллектива объявила "итальянскую забастовку" из-за низких зарплат.

Центр скорой медицинской помощи Карелии получит дополнительно 100 млн рублей и 8 бригад. Все мероприятия, связанные с созданием учреждения, должны быть завершены до 1 марта 2020 года.