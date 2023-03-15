Решение об аресте главы Минсельхоза Карелии Лабинова, подозреваемого в получении крупной взятки, примут в закрытом режиме

Судья Елена Семичева без объяснения причин закрыла заседание, на котором должна избрать меру пресечения руководителю Минсельхоза Карелии по делу о получении взятки в 10 млн рублей.

В четверг, 16 марта, судья Петрозаводского городского суда Елена Семичева без объяснения причин закрыла заседание, на котором должна избрать меру пресечения в отношении министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова. Журналистов попросили выйти, сообщив, что решение суд огласит также в закрытом режиме.



Защищает Владимира Лабинова адвокат Дмитрий Кушнир. Со стороны обвинения выступает прокурор Дмитрий Егоров.



Напомним, Лабинова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год министр сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия действуя через посредника получил взятку в виде денег в сумме 10 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров.

Ранее сообщалось, что министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов задержан по подозрению в получении взятки. В связи с чем глава Карелии Артур Парфенчиков дал комментарий, выразив сожаление и сказав, что для республики будет большой потерей, если вице-премьеру правительства Лабинову предъявят обвинение в противоправных действиях.

Подробнее об уголовном деле в отношении Лабинова рассказали в МВД Карелии.