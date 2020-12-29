Мост через Неглинку в Петрозаводске откроют в январе после затянувшегося ремонта

Власти столицы Карелии обещают открыть мост в центре Петрозаводска в январе 2021 года.

Строительные работы на объекте завершены. В январе власти намерены открыть мост. Об этом сообщила мэр Петрозаводска Ирина Мирошник, передает пресс-центр городской администрации.

"С середины января мост будет полноценно запущен. Сейчас идут согласования по вводу объекта в эксплуатацию. Но пешеходы уже пользуются тротуарами", - сказала Мирошник.

В мэрии напоминают, что в 2020 году был проведен демонтаж существовавшего моста через Неглинку из-за его аварийного состояния. На его месте построили новый мост. С 18 до 19,5 метров увеличена ширина моста, ширина проезжей части - с 11,8 до 13,5 метров, при этом длина сократилась с 26,8 до 22,1 метра.

Сейчас Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору совместно с КУ РК "Управтодор РК" ведет подготовку документов для выдачи заключения о соответствии реконструируемого объекта капстроительства проектной документации. После этого мэрия Петрозаводска выдаст разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и по мосту будет открыто движение, сообщают в администрации.

Мост через Неглинку был закрыт на реконструкцию в июне.

Напомним, ранее из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске. Затем власти нашли нового подрядчика для ремонта моста через Неглинку в Петрозаводске. В итоге реконструкцией объекта на улице Кирова занялась компания "Технострой".

Ранее сообщалось, что власти планировали завершить ремонт моста в декабре.