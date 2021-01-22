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На только что отремонтированном мосту в Петрозаводске сломали ограждение (ФОТО)

Новости. Общество
19:52, 23 Января 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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На мосту на улице Кирова часть ограждения сломана и помята.

Как сообщил фотокорреспондент "Столицы на Онего" Николай Смирнов, сегодня в Петрозаводске после долгого ремонта открыли мост на улице Кирова.

"Подготовка к открытию шла долго, снега на мосту было много, поэтому уборочной технике пришлось хорошо поработать, - заметил фотокорреспондент. – Но, видимо, во время чистки моста трактор задел металлический отбойник, который установлен между проезжей частью и пешеходной зоной, и частично повредил его. В результате одна часть отбойника сильно помята, а вторая оторвана".

Напомним, ремонт моста, начатый 14 июня 2020 года затянулся из-за недобросовестного подрядчика, которого пришлось сменить.

Из-за затягивания проведения работ Минтранс Карелии расторг контракт с компанией "ПроектКомСтрой", выполнявшей ремонт моста на улице Кирова в Петрозаводске, и заключил  договор с ООО "Технострой". Согласно условиям контракта, наведение переправы должно было быть завершено в декабре прошлого года, но открытие задержалось из-за подготовки документации.

Стоимость нового железобетонного моста через Неглинку, длина которого 22,1, а ширина 19,5 метров, – 98,5 млн рублей.

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Комментарии

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тетка
2021-01-23 20:27:41
Если судить по фото, эти железки руками можно согнуть. Какой-то мост слабенький.
театральный критик
2021-01-23 20:10:15
Так бывает. Но у либерастов повод для истерики :)
Гость
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