Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

Один ребенок из Карелии остался в больнице, куда попали более 90 детей после отравления в поезде

Новости. Общество
12:21, 16 Августа 2021
фото: © Depositphotos / Surabky

Новости партнеров

В больнице Туапсе находится один ребенок из Карелии, сообщила главврач детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежда Дрейзис.

«Всего один ребенок из Карелии остается в больнице Туапсе. Все с нетерпением ждем результатов его контрольных анализов. Как только врачи получат результаты, и, если они будут отрицательные, сразу подготовят документы на выписку», — пишет главный врач детской поликлиники №1 на своей странице в соцсети.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер».

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает. 

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ПлачУ и ПлАчу
2021-08-16 13:50:10
Почему Котова опять просмотрела плесень? пора ее гнать!
или чем ей глаза прикрывают "бизнесмены"?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста
13.08.2021, 15:55
Страшная авария произошла в Петрозаводске: ВАЗ попал под грузовик
09.08.2021, 10:27
Полиция разыскивает виновника смертельной аварии в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:29
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Не детектив, а лирическая повесть 1
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»