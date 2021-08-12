Один ребенок из Карелии остался в больнице, куда попали более 90 детей после отравления в поезде

В больнице Туапсе находится один ребенок из Карелии, сообщила главврач детской поликлиники №1 Петрозаводска Надежда Дрейзис.

«Всего один ребенок из Карелии остается в больнице Туапсе. Все с нетерпением ждем результатов его контрольных анализов. Как только врачи получат результаты, и, если они будут отрицательные, сразу подготовят документы на выписку», — пишет главный врач детской поликлиники №1 на своей странице в соцсети.

Напомним, 9 августа с признаками пищевого отравления был госпитализирован в больницы Кубани 91 ребенок. Заболевшие дети направлялись на юг в поезде «Мурманск–Адлер».

В поезде дети ужинали в вагоне-ресторане, после чего им стало плохо. У детей обнаружили кишечную инфекцию. Затем в вагоне-ресторане поезда «Мурманск–Адлер» правоохранительные органы нашли просроченные продукты, гнилые овощи и хлеб с плесенью.

Роспотребнадзор сообщал, что причиной вспышки заболевания стал норовирус второго типа.

По данным РЖД, сейчас дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничего не угрожает.

Следком РФ задержал директора и работников вагона-ресторана поезда, так как выяснилось, что они болели норовирусной инфекции, но не уведомили об этом работодателя и заразили детей.