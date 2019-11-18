Петицию "Сегежский мор" за два дня подписали около 1200 человек

Жители Карелии продолжают собирать подписи под петицией, которая появилась на change.org после массовой гибели птиц в моногороде Карелии.

Напомним, обращение в адрес президента России Владимира Путина, Роспотребнадзор и Росприроднадзор РФ, появилась в минувшую субботу. За это время она разошлась по соцсетям. К концу воскресенья ее подписали уже 1189 человек.

Авторы петиции призывают всех жителей республики "не оставаться равнодушными к общей проблеме, не дать экологии окончательно погибнуть".

"Люди должны дышать, а не задыхаться. Нет ничего ценнее нашего здоровья, жизни!... Установите на комбинат фильтры! И проблема с желтым снегом будет решена! И все жители будут здоровы и счастливы!" - уверены авторы петиции.

Накануне известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом. О массовой гибели птиц после тумана, опустившегося на город, рассказали жители Сегежи в соцсетях. По информации властей Карелии, на сегодняшний день приняты экстренные меры для нормализации ситуации. На Сегежском ЦБК заявили, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не обнаружено. Контролирующие органы проводят проверку.