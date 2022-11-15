Приговор экс-спикеру Горсовета Петрозаводска Боднарчуку, обвиняемому в коррупции, огласят под Новый год

Судья Петрозаводского горсуда Елена Голяева, рассматривающая уголовное дело о коррупции бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, ушла в совещательную комнату для принятия решения.

Сегодня, 7 декабря, в Петрозаводском городском суде состоялось заседание, на котором Геннадий Боднарчук, обвиняемый во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, произнес последнее слово, полностью повторив реплику, сказанную 6 декабря.

«Ваша честь, данное уголовное дело настолько густо замешано на трусости и подлости, зачастую на лжи, что у меня просьба скептически относиться к фактам, представленным стороной обвинения, которые основываются только на домыслах и предположениях. Ваша честь, я преступления, которое мне инкриминируется, не совершал и прошу независимо и объективно дать оценку данному делу», — сказал в последнем слове Геннадий Боднарчук.

После слов подсудимого судья Елена Голяева ушла для принятия решения в совещательную комнату до 29 декабря.

Ранее, 17 ноября, в Петрозаводском городском суде прокурор Кирилл Кутилов потребовал для экс-председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями, 16 лет колонии строгого режима и штраф в 100 миллионов рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала запретить бывшему председателю Петросовета занимать должности в органах самоуправления.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан в своем загородном доме 17 июля 2020 года. Бывшего председателя горсовета Петрозаводска обвиняют во взяточничестве, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении должностными полномочиями. Вину он не признает.

Как сообщалось, по требованию прокуратуры семью Боднарчука лишили 17 млн рублей, гаража и внедорожника.

Сам же экс-спикер, пока идет расследование его уголовных дел, продолжает борьбу в судах, предъявляя претензии к Петросовету, главе Карелии Артуру Парфенчикову, а также правительству республики и губернаторской администрации.