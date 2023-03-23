Специалисты компании «Баренц Групп» помогут подобрать лучшие планировки квартир в жилом доме «Онегин» (ВИДЕО)

Строительная компания «Баренц Групп» приглашает посетить офис продаж в Петрозаводске в здании бывшего Речного вокзала.

Как пояснила специалист отдела продаж «Баренц Групп» Кристина, в офисе компании по адресу: пр. Карла Маркса, 1а, в здании бывшего Речного вокзала, специалисты помогут подобрать лучшие планировочные решения в жилом доме «Онегин», сделать все расчеты по ипотечному кредитованию и подобрать оптимальный вариант оплаты при покупке квартиры.

За более подробной информацией можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании по адресу: Петрозаводск, пр. Карла Маркса, 1а, вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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ЖК «Онегин»: Застройщик ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ЖК «ОНЕГИН».

Адрес: город Петрозаводск, пр. Карла Маркса, д. 1-А. ОГРН: 1151001006232 ИНН: 1001297042.

Проектные декларации на сайте Barenz.group

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