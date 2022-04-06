Суд Петрозаводска начал повторное рассмотрение уголовного дела о взятках в Госкомимуществе Карелии

Экс-заместитель главы Госкомимущества республики Сергей Максимов и предприниматель Степан Морозов вновь на скамье подсудимых.

Во вторник,12 апреля, судья петрозаводского городского суда Степан Сергеев приступил к рассмотрению по существу резонансного уголовного дела бывшего заместителя главы Госкомимущества Карелии Сергея Максимова и предпринимателя Степана Морозова, обвиняемых соответственно в получении взяток и даче взятки.

Как ранее сообщали, 27 января Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменил обвинительный приговор, вынесенный в сентябре 2020 года Максимову и Морозову судьей петрозаводского суда Дмитрием Хромых. В результате уголовное дело направили на новое рассмотрение другому судье. Им стал Степан Сергеев, который 5 марта назначил Максимову и Морозову, срок ареста которых заканчивался, норму ЗОД (запрет определенных действий). Им, в частности, запрещено общаться со свидетелями по делу, пользоваться интернетом, другими средствами связи, а также необходимо соблюдать ряд других ограничений.

На заседании суда 12 апреля гособвинитель из республиканской прокуратуры Дмитрий Пшеницын зачитал обвинительное заключение по делу Максимова и Морозова. После этого судья Степан Сергеев спросил подсудимых: признают ли они свою вину? Оба, как и во время проведенного карельским Следкомом предварительного следствия, ответили, что вину не признают.

Затем суд начал исследовать письменные материалы дела, насчитывающего целых 90 томов. На этом заседание суда закончилось, продолжение процесса запланировано на 19 апреля.

Защищают Максимова адвокаты: Анатолий Шведченко из Москвы и Анатолий Хоменя из Петрозаводска. Интересы Морозова представляет петрозаводский защитник Михаил Шогин.

Напомним, в сентябре 2020 года судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил Сергея Максимова к 12 годам колонии строгого режима. Суд обязал бывшего чиновника выплатить штраф в размере 18 млн рублей. Кроме того, суд лишил Максимова права занимать определенные должности в госорганах и органах местного самоуправления на три года.

Тогда же судья Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Изначально предпринимателя обвиняли в двух эпизодах дачи взяток. По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы в августе 2020 года. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Второй приговор, вынесенный осенью 2020 года, учитывает уже отбытое бизнесменом наказание по первому эпизоду.

Затем сообщалось, что суд изменил приговор фигурантам из-за истечения срока давности за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.1 УК РФ (посредничество в получении взятки). В итоге Сергею Максимову назначенный ранее срок лишения свободы был снижен до 11 лет 10 месяцев, а сумма штрафа была уменьшена до 17,5 млн рублей. Кроме того, был снижен до 5 млн рублей размер штрафа, назначенного в качестве наказания Степану Морозову.