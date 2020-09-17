В Карелии защита бизнесмена, приговоренного к семи годам за взятку чиновникам, обжалует решение суда

Защита предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взятки чиновникам Госкомимущества, заявляет, что в деле нет доказательств вины бизнесмена.

Адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы петрозаводского предпринимателя Степана Морозова, заявил о намерении обжаловать приговор, который ранее выслушал его подзащитный. Об этом адвокат Шогин сообщил корреспонденту "Столицы на Онего".

16 сентября судья Петрозаводского горсуда Дмитрий Хромых приговорил бизнесмена Степана Морозова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 15 млн рублей. По версии суда и следствия, 35-летний владелец фотоагентства, специализировавшегося на съемке выписок из родильных домов, и по совместительству председатель правления благотворительной организации "Мама" Степан Морозов дал взятку руководству Госкомимущества Карелии в лице Дениса Косарева и Сергея Максимова.

Защитник Степана Морозова утверждает, что в деле отсутствуют доказательства вины его подзащитного, поскольку нет зафиксированного факта передачи взятки.

"Любая взятка подтверждается доказательствами. Это либо аудиозапись, либо видеозапись. Либо меченые купюры, либо транзакция. Деньги должны быть перечислены от одного человека другому. Передачи денег в данном случае не зафиксировано. На основании показаний Дениса Борисовича Косарева осудить Максимова и Морозова невозможно, потому что он заключил досудебное соглашение. Показания лица, заключившего досудебное соглашение, подлежат проверке. Они не могут быть приняты судом априори", - заявил адвокат Михаил Шогин.

Как ранее сообщал "Столице на Онего" Степан Морозов, его обвинили в двух эпизодах дачи взяток чиновникам Госкомимущества: одна из них была в размере 350 тыс. рублей, вторая – в размере 720 тыс. рублей. По версии следствия, эти деньги бизнесмен передал через посредника руководителям Госкомимущества с целью получения кредита и приобретения здания в Петрозаводске. На сайте карельского Следкома сообщается, что сумма взятки, за дачу которой сейчас осужден Морозов, составляла 480 тысяч рублей.

По первому эпизоду взятки Морозов уже отсидел положенный срок и освободился из мест лишения свободы 25 августа. В заключении карельский предприниматель провел два года и десять месяцев. Он не признает своей вины.

Напомним, следствие настаивало на том, что бывший председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получили несколько взяток. Одним из взяткодателей суд называет предпринимателя Степана Морозова.

Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. После ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

Бывший замглавы Госкомимущества Карелии Сергей Максимов 16 сентября 2020 года был приговорен к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 18 млн рублей. Максимов своей вины не признает. Защита экс-чиновника обжаловала приговор.