В МВД Карелии прокомментировали расследование смертельного ДТП в Олонце, где погибла 12-летняя девочка

Смертельное ДТП произошло в середине сентября 2022 года на пешеходном переходе в Олонце.

В пресс-службе МВД Карелии дали официальный комментарий по расследованию уголовного дела по факту гибели 12-летнего ребенка в дорожной аварии в Олонце.



«Уголовное дело по факту гибели девочки возбуждено в течение суток после происшествия, в настоящее время расследование не приостановлено, все участники происшествия установлены, - сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел. - Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, в частности, автотехническая экспертиза, после чего будет принято процессуальное решение о привлечении водителя в качестве подозреваемого».



Напомним, ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Олонца Татьяна Пашкова с просьбой помочь найти свидетелей ДТП, в котором погибла ее 12-летняя дочь.



Татьяна Пашкова очень просит откликнуться возможных свидетелей трагического ДТП, которое произошло 13 сентября 2022 года. В частности, она упомянула, что в момент аварии на пешеходном переходе, где сбили ее ребенка, находились другие дети.



«Может быть, они что-то видели, что-то рассказали своим родителям, это очень-очень важно, пожалуйста, помогите», - попросила олончанка.



Информацию можно передать по номеру телефона +7 953-548-03-04.



Также напомним, в ноябре прошлого года Татьяна Пашкова уже искала свидетелей в социальной сети, о чем сообщало наше издание.



Смертельное ДТП произошло 13 сентября 2022 года около 16.00 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Комсомольская и Школьная в Олонце.



В сводке Госавтоинспекции Карелии говорилось о том, что смертельная авария произошла на 14 километре автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». Тогда 49-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-131 сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде.



В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась.