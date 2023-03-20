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В МВД Карелии прокомментировали расследование смертельного ДТП в Олонце, где погибла 12-летняя девочка

Новости. Криминал
15:21, 21 Марта 2023
фото: © vestikarelii.ru

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Смертельное ДТП произошло в середине сентября 2022 года на пешеходном переходе в Олонце.

В пресс-службе МВД Карелии дали официальный комментарий по расследованию уголовного дела по факту гибели 12-летнего ребенка в дорожной аварии в Олонце. 

«Уголовное дело по факту гибели девочки возбуждено в течение суток после происшествия, в настоящее время расследование не приостановлено, все участники происшествия установлены, - сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе регионального министерства внутренних дел. - Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия, в частности, автотехническая экспертиза, после чего будет принято процессуальное решение о привлечении водителя в качестве подозреваемого».

Напомним, ранее в редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Олонца Татьяна Пашкова с просьбой помочь найти свидетелей ДТП, в котором погибла ее 12-летняя дочь.

Татьяна Пашкова очень просит откликнуться возможных свидетелей трагического ДТП, которое произошло 13 сентября 2022 года. В частности, она упомянула, что в момент аварии на пешеходном переходе, где сбили ее ребенка, находились другие дети.

«Может быть, они что-то видели, что-то рассказали своим родителям, это очень-очень важно, пожалуйста, помогите», - попросила олончанка.

Информацию можно передать по номеру телефона +7 953-548-03-04. 

Также напомним, в ноябре прошлого года Татьяна Пашкова уже искала свидетелей в социальной сети, о чем сообщало наше издание. 

Смертельное ДТП произошло 13 сентября 2022 года около 16.00 на пешеходном переходе в районе перекрестка улиц Комсомольская и Школьная в Олонце.

В сводке Госавтоинспекции Карелии говорилось о том, что смертельная авария произошла на 14 километре автодороги «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». Тогда 49-летний водитель грузового автомобиля ЗИЛ-131 сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть дороги на велосипеде.

В результате ДТП девочка получила травмы, от которых впоследствии скончалась. 

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