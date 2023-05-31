В Петрозаводске прошел мастер-класс по работе с уникальным керамогранитом

Дизайнеры и мастера города узнали о преимуществах и особенностях керамогранита супер макси формата, а также стали участниками краш-теста ножом, стеклом, огнем и зеленкой.

18 мая сотрудники флагманского магазина KERAMA MARAZZI организовали мероприятие, чтобы рассказать об абсолютном тренде в дизайне интерьера и экстерьера - широкоформатном керамограните. Его размеры действительно впечатляют – 160х320 и 119,5х320. Мастер-класс посетило более 50 человек – это дизайнеры, архитекторы и мастера отделочники.

Первым выступающим стал директор по развитию SURFACE LABARATORY Владимир Есин (г. Москва). Спикер рассказал о бренде, новинках керамогранита супер макси формата, способах крепления и зонах его применения.

От теории к практике. Денис Глушков – специалист по работе с крупноформатным керамогранитом (@pro_remont_ptz) поделился опытом по изготовлению изделий из керамогранита, и вместе со своей командой ответил на огромное количество профессиональных вопросов.

Представленные на мероприятии образцы из крупноформатного керамогранита – раковины, тумбы, столешницы не оставили равнодушным никого из присутствующих.

В интерактивной части мастер-класса участники сами смогли попробовать распилить плиту керамогранита крупного формата с помощью специального оборудования. С этой неженской работой справились даже хрупкие представительницы прекрасного пола.

На краш-тесте керамогранит резали ножом, разбивали об него бутылку, поджигали с помощью жидкости для розжига – с такими испытаниями материал справился вполне успешно. А вот от пролитой зеленки вам будет избавиться крайне проблематично.

В заключение Евгений Шувалов (студия мебели «Интерьер») рассказал об отличиях столешниц из керамогранита от других материалов и об особенностях ухода за изделиями из керамогранита.

На протяжении всего мастер-класса среди гостей разыграли огромное количество полезных подарков и скидочных сертификатов.

Завершилось мероприятие по традиции фуршетом и непринужденным профессиональным общением.

Флагманский магазин KERAMA MARAZZI организовывает встречи такого формата для специалистов в сфере дизайна и ремонта на постоянной основе. Так, уже летом состоится мероприятие, посвященное презентации новых коллекций керамогранита.

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Видео с мероприятия с живыми отзывами можно посмотреть по ссылке.

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