Вновь полицейские в Карелии спасли замерзавшего на дороге водителя

Спасение автомобилиста произошло в Питкярантском районе, сообщили в МВД Карелии.

Во время ночного патрулирования 16 февраля на 325 км федеральной дороги "Сортавала" в Питкяранском районе старший инспектор ДПС Владимир Кузнецов обратил внимание на припаркованный на обочине автомобиль.

В неработающей машине находился водитель, он рассказал инспектору, что направлялся из Сортавалы в Петрозаводск. При подъеме в гору автомобиль заглох, запустить двигатель самостоятельно ему не удалось, возникшая проблема с телефонной сетью не позволила обратиться за помощью к родственникам или в спецслужбы. Он оттолкал автомобиль на обочину и сел в него. Мужчина пояснил, что на сильном морозе в машине без обогрева сильно замерз и не заметил как уснул.

Разместив замершего мужчину в патрульном автомобиле, инспектор организовал буксировку неисправной машины до ближайшей заправки.

Водитель поблагодарил инспектора за внимательность, отзывчивость и помощь на дороге.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

051 – единая диспетчерская служба по Городу Петрозаводску;

112 – единая дежурно-диспетчерская служба;

01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;

02 (102 – с мобильного) – полиция;

03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

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