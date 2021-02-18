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Вновь полицейские в Карелии спасли замерзавшего на дороге водителя

Новости. Общество
14:15, 19 Февраля 2021
фото: © МВД Карелии
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Спасение автомобилиста произошло в Питкярантском районе, сообщили в МВД Карелии.

Во время ночного патрулирования 16 февраля на 325 км федеральной дороги "Сортавала" в Питкяранском районе старший инспектор ДПС Владимир Кузнецов обратил внимание на припаркованный на обочине автомобиль.

В неработающей машине находился водитель, он рассказал инспектору, что направлялся из Сортавалы в Петрозаводск. При подъеме в гору автомобиль заглох, запустить двигатель самостоятельно ему не удалось, возникшая проблема с телефонной сетью не позволила обратиться за помощью к родственникам или в спецслужбы. Он оттолкал автомобиль на обочину и сел в него. Мужчина пояснил, что на сильном морозе в машине без обогрева сильно замерз и не заметил как уснул.
Разместив замершего мужчину в патрульном автомобиле, инспектор организовал буксировку неисправной машины до ближайшей заправки.

Водитель поблагодарил инспектора за внимательность, отзывчивость и помощь на дороге.

При возникновении непредвиденных ситуаций на дороге следует незамедлительно обращаться за помощью к сотрудникам оперативных служб:

051 – единая диспетчерская служба по Городу Петрозаводску;
112 – единая дежурно-диспетчерская служба;
01 (101 – с мобильного) – единый телефон пожарных и спасателей;
02 (102 – с мобильного) – полиция;
03 (103 – с мобильного) – скорая помощь.

Ранее инспекторы ДПС спасли туристов из Мурманска в Медвежьегорском районе, потом достали в Пудоже из сугроба и отогрели замерзавшего мужчину, в Олонецком районе вызволили из снежного плена водителя, в Беломорске вновь отогрели мужчину, замерзавшего на улице, в Петрозаводске подняли упавшую на пешеходном переходе бабушку…

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Комментарии

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кир
2021-02-19 14:25:25
Пороть. Наш человек знания может усваивать только через жопу.
Заусенец
2021-02-19 14:23:15
Молодцы!!!
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