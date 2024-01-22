Водитель, насмерть сбивший двоих женщин в Петрозаводске, погиб на СВО

Среди петрозаводчан, не вернувшихся со спецоперации, оказался Артем Гашков.

Сегодня, 23 января, глава Петрозаводска Инна Колыхматова сообщила о гибели на СВО троих горожан.

Среди погибших оказался и Артем Гашков. Мужчина был печально известен тем, что в 2020 году устроил смертельную аварию, стоившую жизни двоим пешеходам.

В сентябре 2020 года Гашков за рулем иномарки насмерть сбил двух женщин на перекрестке Первомайского проспекта, улиц Шотмана и Мелентьевой. Пострадавшие переходили улицу на запрещающий цвет светофора, но водитель разогнал свой автомобиль до скорости более 140 км/ч.

В итоге мужчина был приговорен к 9 годам лишения свободы, а также компенсации родственникам жертв. Как адвокаты подсудимого, так и представители прокуратуры пытались изменить приговор, однако в итоге суд частично удовлетворил лишь апелляцию надзорного ведомства, увеличив срок на полгода.