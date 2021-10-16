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Земельные участки будут освобождаться в центре Петрозаводска, на Перевалке и Голиковке

Новости. Общество
13:43, 16 Октября 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Администрация Петрозаводска информирует о демонтаже незаконных гаражей.

С 18 по 22 октября с 9.00 до 17.00 земельные участки будут освобождаться в районе дома №7 на улице Софьи Ковалевской.

Кроме этого, с 18 по 29 октября с 9.00 до 17. будут демонтированы незаконно установленные гаражи у дома №1 на Пушкинской улице, а также у дома № 32 на улице Варламова.

Ранее в мэрии Петрозаводска обсудили изменения генплана города, затронув вопрос этажности зданий.

Также проект Генплана Петрозаводска предусматривает «высотные доминанты» в историческом центре, снос «хрущевок», обустройство снеготаялок и ограничение скорости до 40 км/ч на некоторых улицах города.

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Комментарии

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Knower
2021-10-16 15:27:41
"проект Генплана Петрозаводска предусматривает «высотные доминанты» в историческом центре"
Надеюсь это не означает, что центр застроят высотками.
Изя
2021-10-16 15:56:46
Knower, зависит от занесённого в команду через решалу бабла ))))
комба
2021-10-16 14:40:20
Нет обоснованной концепции, куда строить. В небо или в лес?
Гость
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