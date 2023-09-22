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Энергетики Петрозаводска убирают упавшие на провода деревья

Новости. Общество
13:27, 25 Сентября 2023
фото: © Петрозаводские энергетические системы / ВК

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Специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая обрушилась на Карелию на прошлой неделе.

Как рассказали энергетики карельской столицы, продолжается ликвидация последствий непогоды, обрушившейся на Петрозаводск на прошлой неделе.

Специалисты предприятия «Петрозаводские энергетические  системы» убирают упавшие на провода деревья.

Так, энергетики восстановили освещение и освободили проход на аллее Зелёная тропа.

Ранее мы сообщали о том, что циклон «Ян» принес в Карелию сильные дожди и порывистый ветер.

Напомним, циклон оставил без электричества 45 населенных пунктов на севере Карелии.

Жители Карелии показывали пугающие последствия обрушившегося на Карелию циклона.

Энергетики Карелии боролись с последствиями разрушительной стихии.

А глава Карелии сообщил, сколько ЛЭП восстановили после  циклона.

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