Глава администрации Питкярантского района Карелии ушел в отставку после аварии на сетях

Сегодня глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Артур Парфенчиков считает, что таким образом, Дмитрий Юрьевич Трошин взял на себя ответственность за аварию на городских сетях холодного водоснабжения, в результате которой более 10 тысяч горожан на протяжении нескольких дней оставались без воды.

В кратчайшие сроки Минстрою Республики Карелия совместно с коммунальными службами удалось восстановить водоснабжение в городе. Однако перебои в подаче воды в некоторых домах до сих пор возникают.

"Считаю подобную ситуацию недопустимой, а решение Дмитрия Трошина уйти в отставку, взяв на себя ответственность, абсолютно верным. При этом понимаю, что ситуация высветила проблемы, характерные для многих районов республики и решать их нам предстоит комплексно. Однако в ситуации с Питкярантой есть четкое понимание ответственных за подготовку сетей к зимнему периоду и несвоевременное реагирование на возникающие проблемы", - написал Парфенчиков.

Глава Карелии предполагает, что оценку ситуации дадут и правоохранительные органы.

Напомним, 14 января в результате аномально низких температур в Питкяранте произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Причина аварии – замерзание участка центрального трубопровода.

Затем на сетях, где произошла авария из-за морозов, начали срочно строить новый водопровод. Участок представители власти назвали параллельной веткой водопровода.

19 января власти Карелии заявили о восстановлении водоснабжения в Питкяранте. Однако местные жители сообщали, что некоторые объекты по-прежнему находятся без воды.