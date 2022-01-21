ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЫРУБКИ НА КУРГАНЕ, МИРОШНИК НА РАБОТЕ И ОМИКРОН В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

«Я только маленький винтик в этом»

Председатель Федерации биатлона Карелии рассказал общественникам, зачем нужно вырубать лес на Кургане под строительство кластера зимних видов спорта.

Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу

Бывший сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник стала руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат.

Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном

Среди заболевших омикроном 8 детей и 26 взрослых, сообщили в Управлении Роспортребнадзора по Карелии.

Актуально

Минимальный набор продуктов питания в Карелии за год подорожал вдвое больше уровня инфляции

Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии за год выросла на 15,7%, но не достигла даже 6 тысяч рублей.

Глава Карелии пообещал выделить 153 млн рублей на «удар по снежным массам» в Петрозаводске

В ходе выездного совещания, которое прошло на полигоне, куда вывозят снег с улиц Петрозаводска, руководитель республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский обсудили вопросы уборки карельской столицы.

Для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно

Из-за ремонта школ, ученики выйдут на летние каникулы уже в мае, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Другая тема

Бывшие корпуса ОТЗ в Петрозаводске официально признаны объектами культурного наследия

Архитектурный ансамбль из нескольких бывших корпусов Онежского тракторного завода в центре Петрозаводска включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Прокурор Карелии требует обратить в доход государства имущество семьи экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука

Прокурор Карелии требует обратить в доход государства имущество семьи Боднарчука и взыскать 16,9 млн рублей, сообщается на сайте горсуда Петрозаводска.

Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру

Автор обращения считает, что организаторов выставки «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов» в Национальном музее республики необходимо привлечь к ответственности за «оскорбление памяти защитников Отечества от сепаратистов, бандитов и террористов».

Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии

В селе Кончезеро Кондопожского района Карелии 8-летний мальчик, страдавший тяжелыми сопутствующими заболеваниями, умер, переболев коронавирусом.

Прокурор Петрозаводска Артур Фрейман уходит в отставку

Глава надзорного ведомства Петрозаводска Артур Фрейман с понедельника, 24 января, уходит в отпуск с последующей отставкой.