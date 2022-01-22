ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ВЫРУБКИ НА КУРГАНЕ, МИРОШНИК НА РАБОТЕ И ОМИКРОН В КАРЕЛИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
«Я только маленький винтик в этом»
Председатель Федерации биатлона Карелии рассказал общественникам, зачем нужно вырубать лес на Кургане под строительство кластера зимних видов спорта.
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
Бывший сити-менеджер Петрозаводска Ирина Мирошник стала руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат.
Карелии выявлено 34 случая заражения омикроном
Среди заболевших омикроном 8 детей и 26 взрослых, сообщили в Управлении Роспортребнадзора по Карелии.
Актуально
Минимальный набор продуктов питания в Карелии за год подорожал вдвое больше уровня инфляции
Стоимость минимального условного набора продуктов питания в Карелии за год выросла на 15,7%, но не достигла даже 6 тысяч рублей.
Глава Карелии пообещал выделить 153 млн рублей на «удар по снежным массам» в Петрозаводске
В ходе выездного совещания, которое прошло на полигоне, куда вывозят снег с улиц Петрозаводска, руководитель республики Артур Парфенчиков и мэр города Владимир Любарский обсудили вопросы уборки карельской столицы.
Для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно
Из-за ремонта школ, ученики выйдут на летние каникулы уже в мае, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.
Другая тема
Бывшие корпуса ОТЗ в Петрозаводске официально признаны объектами культурного наследия
Архитектурный ансамбль из нескольких бывших корпусов Онежского тракторного завода в центре Петрозаводска включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Прокурор Карелии требует обратить в доход государства имущество семьи экс-спикера Петросовета Геннадия Боднарчука
Прокурор Карелии требует обратить в доход государства имущество семьи Боднарчука и взыскать 16,9 млн рублей, сообщается на сайте горсуда Петрозаводска.
Сходив на выставку в Национальный музей Карелии, турист написал жалобу в прокуратуру
Автор обращения считает, что организаторов выставки «IZÄNDÄ. Карельское восстание 1921-1922 годов» в Национальном музее республики необходимо привлечь к ответственности за «оскорбление памяти защитников Отечества от сепаратистов, бандитов и террористов».
Переболевший коронавирусом ребенок умер в Карелии
В селе Кончезеро Кондопожского района Карелии 8-летний мальчик, страдавший тяжелыми сопутствующими заболеваниями, умер, переболев коронавирусом.
Прокурор Петрозаводска Артур Фрейман уходит в отставку
Глава надзорного ведомства Петрозаводска Артур Фрейман с понедельника, 24 января, уходит в отпуск с последующей отставкой.
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