ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ БЕДСТВИЕ В СЕГЕЖЕ, СКАНДАЛ "РАССТРЕЛЯТЬ ЧЕТВЕРЫХ" И ГИБЕЛЬ ШКОЛЬНИЦЫ НА РЕЛЬСАХ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей Карелии, которые вы могли пропустить.

Экологическое бедствие в Сегеже: птицы дохнут на лету, снег стал желтым



источник https://vk.com/wall-174196957_9111, https://vk.com/segezha_online?w=wall-6743027_254175

Жители Сегежи в сети рассказали о массовой гибели птиц, желтом снеге и зловонном тумане, который окутал город.

В администрации Сегежского района прошло экстренное заседание комиссии по ГО и ЧС, на котором технический директор Сегежского ЦБК заявил, что ни аварий, ни выбросов на комбинате не было.



фото: пресс-служба Segezha Group

Специальная лаборатория начала проверку комбината и определения уровня вредного воздействия на окружающую среду. Между тем, птицы продолжают падать в Сегеже – по городу везде валяются тушки голубей.

Конституционный суд признал незаконным отсутствие индексации выплат ветеранам труда



фото: Конституционный суд Карелии/Столица на Онего

Конституционный суд огласил решение по делу об индексации единовременных выплат ветеранам труда Карелии, которая не проводилась 11 лет. Суд встал на сторону ветеранов труда и признал, что их права были нарушены.

"Конституционный суд Карелии постановил: признать положение части 3 статьи 4 закона РК от 17 декабря 2004 года №827 РК "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", не соответствующим Конституции Республики Карелия, в той мере, в какой он не позволяют однозначно определить, в каком порядке производится индексация ЕДВ", - зачитала судья.

Напомним, заявителями по этому иску выступила группа жителей республики, которая попросила суд проверить на соответствие карельской Конституции части 3 статьи 4 регионального закона за номером 827 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан", принятого в декабре 2004 года. Этот закон монетизировал ряд льгот ветеранам труда Карелии, реабилитированным гражданам, пострадавшим от политических репрессий, участникам разминирования территории республики в послевоенные годы, а оспариваемое положение нормативно-правового акта предусматривает то, что индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) указанным в нем льготникам "производится в порядке, установленном законодательством".

Глава администрации Олонецкого района оказался в центре скандала



фото: Сергей Юдин/ИА Республика

Глава администрации Олонецкого района Карелии Сергей Прокопьев написал исковое заявление в мировой суд и потребовал возбудить уголовное дело против депутата горсовета Нины Щербаковой, которая, по его мнению, оклеветала его в СМИ и Интернете. Таким образом оскандалившийся на всю страну Прокопьев исполнил свое обещание в правовом поле разобраться с "грязной провокацией", которую, как он уверяет, развернули против него "для дестабилизации обстановки в районе".

Между тем, в прямом эфире федерального телеканала Россия 1 Нина Щербакова подтвердила, что Сергей Прокопьев на заседании депутатской комиссии произнес те самые фразы в адрес недовольных граждан, назвав их "социальными паразитами" и предложил "человека четыре расстрелять, тогда остальные успокоятся".

Нина Щербакова также выразила готовность отстаивать свою позицию в суде. Это значит, что разразившийся на всю страну скандал будет иметь продолжение.

Суд вынес приговор юноше, обвиняемому в смерти трех друзей на Ладоге



Столица на Онего

В Питкярантском городском суде определили наказание для 18-летнего Андрея, обвиняемого "в причинении смерти" трем сверстникам на Ладожском озере в июне 2017 года. Андрея приговорили к ограничению свободы сроком на 1 год 9 месяцев, а также суд удовлетворил иски потерпевших о взыскании с осужденного причиненного морального вреда в сумме 500 тысяч рублей (по 250 тысяч рублей тем, кто потребовал компенсации морального вреда).

Напомним, вечером 19 июня в 2017 году пятеро несовершеннолетних, катаясь на лодке в заливе Импилахти, перевернулись и оказались в воде. Смогли выбраться на берег Игорь и Андрей. Позже, 18 сентября, следователи сообщили, что обнаружено тело 16-летнего подростка.

Гибель школьницы под колесами поезда



©РИА Новости / Юлия Белогорлова

В Карелии устанавливают обстоятельства гибели 17-летней школьницы на железной дороге в Медвежьегорске. В понедельник 11 ноября девочка-подросток получила смертельную травму в Медвежьегорске.

Как сообщили федеральные СМИ, в ходе разговора с матерью погибшей правоохранители выяснили, что дочь рассказывала ей о группе "Синий кит", которую обсуждали друзья в школе. Отметим, "Синий кит" – это игра в соцсетях, в которую вовлечены подростки. Целью игры является доведение подростка до точки отчаяния.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Карелии Геннадия Сараева, "пока эта информация не подтверждается".

Как рассказал детский омбудсмен, специалисты выехали в Медвежьегорск, чтобы оказать психологическую помощь семье погибшей девушки и ее одноклассникам.



фото: Сергей Юдин / ИА Республика