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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Гендиректор "Кареллеспрома" проиграл суд журналисту, коронавирус у границ Карелии и БСМП прекращает сама кормить пациентов

Новости. Общество
13:00, 01 Февраля 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Карелия готовится к возможной вспышке коронавируса

"Коечный фонд на базе Республиканской инфекционной больнице создан, где мы готовы обследовать больных. Маркеров для выявления нового коронавируса у нас нет. На сегодняшний день только 15 лабораторий в России сертифицированы для выявления таких инфекций. Мы направляем материалы в Центр Госсанэпиднадзора на Пирогова, 12, откуда они попадают в Санкт-Петербург. Там проводится анализ, результаты которого предоставляются уже нам. Но поводов для паники у нас нет," - заверяет главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко.


фото: © tramis.ru

А тем временем в России выявили два случая коронавируса - оба заболевших — граждане Китая, первый — в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. 

К Карелии коронавирус подобрался со стороны Финляндии: 32-летня  туристка их Кмитая приехала в Лапландию и привезла коронавирус. 

Бывший гендиректор "Кареллеспрома" хотел, чтобы журналисты "услышали и прониклись" 


Столица на Онего

Вечером 29 января судья Петрозаводского городского суда Павел Малыгин огласил резолютивную часть решения по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бывшего генерального директора лесопромышленной компании "Кареллеспром" Павла Дегтярева к сетевому изданию "Вести Карелии" и журналисту Светлане Лысенко. Отставной топ-менеджер требовал взыскать с них по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда от публикации, посвященной прошлогодней премии Дегтярева, и признать часть фраз из этой статьи несоответствующими действительности. Однако городской суд отказал в удовлетворении иска господину Детгяреву, который в начале нынешнего года перебрался из директорского кресла в кабинет руководителя республиканского Управления автомобильных дорог.

Больница скорой медицинской помощи в Петрозаводске перестанет сама кормить пациентов 


Столица на Онего

На днях карельские СМИ сообщили об увольнении 37 работников в БСМП. Сотрудники пищеблока получили уведомления о сокращении. Организация питания учреждении здравоохранения передается на аутсорсинг. С 1 апреля кормить пациентов будет уже не больница, а фирма, которая выиграет конкурс.

"На севере лето холодное, теперь еще и платное - 44 рубля в день" 


фото: паблик

Активисты из Питкяранты накануне провели акцию протеста, добиваясь отмены платы за непосещение детского сада воспитанниками летом. Мамы и папы дошкольников провели фотосессию с плакатами на улицах города, назвав свой флешмоб #44рубля. Именно столько родителям придется платить за каждый летний день.

"Банда" подростков громит торговые точки в городе горняков в Карелии 


фото: © 64parallel.ru

В Костомукше подростки бесчинствуют напропалую. Малолетки бьют витрины магазинов и киосков, воруют деньги, портят товар. При этом, как заявляют правоохранители, наказать их сурово, сообразно тому, что они творят, закон не позволяет.

Задержаны трое несовершеннолетних участника погрома. Полиция проводит проверку по факту случившегося

Житель Карелии продемонстрировал "слабоумие и отвагу" при встрече с медведем (ФОТО) 


фото: Дмитрий Беленихин / Грибы и Грибники СПб / ВК

В Карелии местный житель устроил фотосессию со случайно встреченным на трассе медведем.

Житель Петрозаводска погиб под завалами СКК в Санкт-Петербурге (ВИДЕО) 


фото: www.fontanka.ru

Рабочий, который оказался под завалами рухнувшего спортивно-концертного комплекса в Санкт-Петербурге, приехал в Северную столицу из Карелии. Ему былро всего 29 лет, жил с родителями в селе Деревянное.

 

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