ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Главу Медвежьегорского района Антипова заподозрили в присвоении, Карелия снова в огне и айда за горбушей!

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Избрана мера пресечения для главы Медвежьегорского района Карелии Антипова

Следователь избрал меру пресечения для главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, подозреваемого в присвоении.

Семь лесных пожаров вспыхнули в Карелии с начала сезона

С начала сезона в лесах Карелии произошли семь пожаров. Это больше, чем было к 26 мая 2022 года, сообщили в республиканском Минприроды.

Минсельхоз назвал дату начала лова горбуши в Карелии

С 1 июня в Белом море начнется промысел горбуши, сообщили в Минсельхозе Карелии.





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Взрыв газового баллона в автомобиле произошел на выезде из Петрозаводска

Водитель получил страшные ожоги из-за взрыва газового баллона в машине.

Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в ДТП с участием гендиректора стройкомпании Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии трехлетней девочки, пострадавшей в автоаварии, участником которой стал генеральный директор крупной строительной компании Николай Макаров.

Глава Карелии рассказал о том, что ждет Дом Захаровых в Петрозаводске (ФОТО)

Артур Парфенчиков показал место будущего возведения Дома Захаровых.

В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян

В 2022 году, по данным статистики, в Финляндию эмигрировало рекордное за 30 лет число граждан России.

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Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок

Полулегальный «визовый бизнес» процветал на протяжении многих лет между россиянами и финнами.

Статья недели

Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан

Транспортная реформа в Петрозаводске наткнулась на нежелание перевозчиков работать по новым правилам.





Дирижер эндокринной системы



Главный внештатный эндокринолог Карелии рассказала о щитовидной железе, заболеваниях, связанных с нехваткой йода, и способах их профилактики.

И о погоде…

Синоптики: теплая погода в Карелии заканчивается

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали, когда надо ждать похолодания.