Реклама

Началась подготовка площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия»
17.05.2023 16:44
При бронировании квартиры в ЖК «Флотилия» - кладовка в подарок
19.05.2023 16:39
В каждом доме ЖК «Флотилия» будет установлена собственная котельная
25.05.2023 16:49

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Главу Медвежьегорского района Антипова заподозрили в присвоении, Карелия снова в огне и айда за горбушей!

Новости. Общество
19:00, 28 Мая 2023

Новости партнеров

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Избрана мера пресечения для главы Медвежьегорского района Карелии Антипова

Следователь избрал меру пресечения для главы администрации Медвежьегорского района Максима Антипова, подозреваемого в присвоении.

Семь лесных пожаров вспыхнули в Карелии с начала сезона

С начала сезона в лесах Карелии произошли семь пожаров. Это больше, чем было к 26 мая 2022 года, сообщили в республиканском Минприроды.

Минсельхоз назвал дату начала лова горбуши в Карелии

С 1 июня в Белом море начнется промысел горбуши, сообщили в Минсельхозе Карелии.



Другие новости

Взрыв газового баллона в автомобиле произошел на выезде из Петрозаводска

Водитель получил страшные ожоги из-за взрыва газового баллона в машине.

Стало известно состояние ребенка, пострадавшего в ДТП с участием гендиректора стройкомпании Карелии

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии трехлетней девочки, пострадавшей в автоаварии, участником которой стал генеральный директор крупной строительной компании Николай Макаров.

Глава Карелии рассказал о том, что ждет Дом Захаровых в Петрозаводске (ФОТО)

Артур Парфенчиков показал место будущего возведения Дома Захаровых.

В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян

В 2022 году, по данным статистики, в Финляндию эмигрировало рекордное за 30 лет число граждан России.

Выбор читателей

Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок

Полулегальный «визовый бизнес» процветал на протяжении многих лет между россиянами и финнами.

Статья недели

Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан

Транспортная реформа в Петрозаводске наткнулась на нежелание перевозчиков работать по новым правилам.



Дирижер эндокринной системы

Главный внештатный эндокринолог Карелии рассказала о щитовидной железе, заболеваниях, связанных с нехваткой йода, и способах их профилактики.

И о погоде…

Синоптики: теплая погода в Карелии заканчивается

Специалисты республиканского Гидрометцентра рассказали, когда надо ждать похолодания.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.05.2023, 12:16
Бензиновые туристы приезжают из Финляндии в Россию по приглашениям фирм-однодневок
24.05.2023, 14:57
В Финляндии сообщили о рекордном числе мигрировавших в страну россиян
21.05.2023, 18:00
Петрозаводск должен направить на военную службу по контракту 800 человек, заявил военком
21.05.2023, 12:57
Жильцы многоэтажки в Петрозаводске мучаются от криков, доносящихся из сауны в их доме
21.05.2023, 18:40
Родители одиннадцатиклассника в Петрозаводске потратили 37 тысяч рублей на выпускной
23.05.2023, 00:10
Кинолог раскрыл секрет, кого собака считает хозяином

Чтиво

11.05.2023 09:00
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
Главный врач хирургии клиники «Кивач» Екатерина Романова – о потребности учиться, самообразовании и желании мужчин и женщин преобразиться.
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
«В 90-е воду заряжали, а сейчас делают расклады на таро онлайн»
12.04.2023 17:06
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.