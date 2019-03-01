ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Исход руководства из прокуратуры Петрозаводска, ДТП с восемью автомобилями и детсад в Суоёках

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Что станет с набережной Петрозаводска?

Администрация Петрозаводска собирается включить в планы реконструкции Онежской набережной прибрежную зону набережной Варкауса. Об этом говорится в проекте решения Петросовета, которое будет рассмотрено на ближайшей сессии.

Согласно документу, планируется передать в республиканскую собственность набережную Онежского озера для ее последующей реконструкции. В проекте указаны три участка набережной, протяженностью 2,5 километра, которые составляют основную часть прогулочной зоны – она заканчивается объектом "Пирамида".

Массовое ДТП: пять пострадавших

Во вторник восемь автомобилей столкнулись под Петрозаводском

Около 8.20 на 7 км объездной дороги Петрозаводска столкнулись восемь автомобилей, следующих в попутном направлении.

Как выяснилось впоследствии, в аварии пострадали пять человек, среди них двое детей.

Переполох в Петрозаводске



фото: © Александр Рюмин/ТАСС

С 27 февраля по 1 марта в Петрозаводске прошли антитеррористическое учения.

Целью учений стала отработка алгоритмов взаимодействия сил и средств, входящих в группировку оперативного штаба, при проведении мероприятий по предупреждению, пресечению и ликвидации последствий террористических актов на объектах органов государственной власти.

Бегство из прокуратуры



фото: прокуратура РК

В середине недели стало известно, что руководство прокуратуры Петрозаводска уходит в адвокатуру. Бывший прокурор карельской столицы Елена Аскерова и ее экс-заместитель Павел Гравченков успешно завершили сдачу экзаменов на получение статуса адвоката.

После отставки в октябре прошлого года Аскерова работает заместителем директора гостиницы "Piter Inn", а Гравченков дорабатывает в должности зампрокурора последние дни.

Новое аварийное жилье

В суде выяснились подробности скандала с "новым аварийным жильем" в Карелии. В Кондопоге продолжается судебный процесс по уголовному делу директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергея Никольского. Эта фирма построила дом для переселенцев из аварийного жилья, который вскоре сам начал разваливаться.

В канун 2014 года в Кондопоге был сдан в эксплуатацию 15-квартирный двухэтажный жилой дом из газобетона с железобетонными плитами перекрытий. Все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по улице М.Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, привело к серьезным повреждениям в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. Эти расходы им каждый месяц компенсируют местные власти.

В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве этого дома.

Попов разочарован



фото: личное фото из соц. сети

Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, перестал гордиться своим членством в партии "Яблоко".

"20 лет назад я вступил в партию "Яблоко". Это единственная политическая партия в моей жизни. И всегда я гордился тем, что я яблочник. До этого момента. Отказ принять в члены партии замечательного и выдающегося человека Надежду Агишеву является, с моей точки зрения, самой позорной страницей в истории "Яблока", - написал он в Facebook.

Детсад в Суоёках таки построили

В пятницу власти Карелии сообщили, что в посёлке Суоёки организована дошкольная группа; необходимые работы в помещении, отведенном под группу, завершены, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

Помещение, находящееся в муниципальной собственности, для дошкольной группы было найдено в одном из жилых домов посёлка К 1 марта там был проведен ремонт, закуплено необходимое оборудование, мебель, мягкий инвентарь, игрушки. На ремонт было затрачено 295 тысяч из муниципального бюджета, эти средства будут возвращены из бюджета республики.

Перед открытием группы работникам и детям необходимо пройти медицинскую комиссию.

Так, история, начавшаяся со скандала, заканчивается пока вполне благополучно.