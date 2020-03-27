ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: КОРОНАВИРУС, АВАРИЯ НА БЕЛОПОРОЖСКОЙ ГЭС И "НЕВСКИЙ ПАССАЖ" ГОТОВЯТ К СНОСУ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Самая главная тема, которая красной нитью проходит по всему миру, это коронавирус. Карелия тоже не исключение. В пятницу 27 марта глава Карелии выступил с обращением к жителям республики, в котором рассказал о мерах, которые следует соблюдать для предотвращения в Карелии распространения коронавируса.

В обращении Артур Парфенчиков сказал:

- С 28 марта по 5 апреля все кафе, рестораны и торговые точки должны быть закрыты, разрешена работа "доставки". Будут открыты только аптеки, продовольственные и непродовольственные магазины первой необходимости, а также заправки;

- Людям старше 60 выделят отдельное время для посещения магазинов – с 9.00 до 11.00.

- С 28 марта по 5 апреля не будут работать парикмахерские, салоны красоты, солярии, бани и сауны. Временно прекращают свою деятельность всевозможные секции, клубы, студии и другие подобные организации;

- С 29 марта по 4 апреля приостанавливается работа общественного транспорта, за исключением такси. Контролировать последних будет УФАС.

- Прекращают работу детские сады. Родителям, в случае необходимости, работодатели должны будут предоставить каникулы;

- С 28 марта по 1 июня 2020 года организациям запрещено продавать краткосрочные туры и путёвки в Карелию. Туристические объекты показа будут закрыты;

Серьезное ЧП произошло на Белопорожской ГЭС - прорвало дамбу (ФОТО, ВИДЕО)

Чрезвычайная ситуация возникла на самом дорогом из строящихся объектов ФЦП развития Карелии.

"Вода из реки Кемь прорвала 30-метровый участок дамбы из морены (супеси глины с песком – прим. ред.) в районе ГЭС №2 на левом берегу реки Кемь, - сообщили рабочие. – В результате образовалась промоина примерно 10 метров шириной, и вода затопила саму гидроэлектростанцию, отводящий канал и подтопила башенный кран".

В своем комментарии относительно ситуации на Белопорожской ГЭС власти Карелии сообщили, что прорыв дамбы не отразился на ходе работ по монтажу оборудования.

Арендаторов скандальной пристройки "Невский пассаж" в Петрозаводске просят покинуть помещения

В целях демонтажа незаконного строения в Петрозаводске арендаторам направлены требования об освобождении помещений, сообщили в УФССП Карелии.

Судебное решение о сносе "Невского пассажа" не исполняется в Карелии с апреля 2014 года, когда оно вступило в законную силу. В прошлом году Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия пыталось добиться в суде прекращения исполнительного производства, но получило отказ во всех инстанциях. В 2020 году было определено, что компания "Экспресс-Оценка" в течение 120 дней подготовил проектно-сметную документацию по сносу торговой пристройки к жилому дому №30 по проспекту Александра Невского. Подготовительные работы по сносу скандальной пристройки уже начались.

Тем временем:

Суд освободил от наказания экс-директора музея в Карелии, осужденного за педофилию

Экс-директор Медвежьегорского музея Сергей Колтырин, осужденный за секс с подростком на 9 лет колонии строгого режима, освобожден от наказания по состоянию здоровья.



Экс-замглавы Петрозаводска Юлия Мизинкова нашла новую работу







Юлия Мизинкова возглавила МФЦ. Но, по имеющегося у нашего издания информации, в должности директора МФЦ Юлия Мизинкова проработает всего лишь 2-3 месяца. По словам источника в карельском правительстве, она может занять должность заместителя одного из министров.

Защитники парка "Каменный бор" в Петрозаводске вновь остановили экскаваторы живым щитом

Активисты и защитники "Каменного бора" укрепили свои позиции, разбив палаточный лагерь рядом с местом планируемой стройки детского на Ключевой и заступили на круглосуточное дежурство.

Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк "Каменный бор", однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.