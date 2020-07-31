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Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса (СРОЧНО) 12
31.07.2020 13:25
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В Пряже продолжается строительство водопровода
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Стало известно, чем не нравится пассажирам двухэтажный поезд "Карелия" 9
31.07.2020 15:42
Работники магазина поймали петрозаводчанина на краже товара 2
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31.07.2020 13:33

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: МИТИНГ В СОРТАВАЛЕ, ОТМЕНА ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ПОЛИЦЕЙСКИМ ПО ДЕЛУ ИПАТОВА И "УГОЛОВКА" СОРТЛАНДА

Новости. Общество
13:00, 01 Августа 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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В Сортавале прошел санкционированный митинг, на котором участники отстаивали свое право избирать главу города.

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор полицейским по делу Ипатова

Судебная коллегия Верховного суда Карелии отменила оправдательный приговор, вынесенный 28 мая судьей петрозаводского городского суда Александром Смирновым троим городским полицейским, обвиняемым в халатности, повлекшей смерть двух лиц.

Полиция возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП в Петрозаводске

Возбуждено уголовное дело в отношении участника ДТП, в котором 14 июня погиб 23-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Вся жизнь в судах

Верховный суд Карелии оставил за решеткой спикера Петросовета Боднарчука, обвиняемого в получении взятки

Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции, арестовавшей до 16 сентября обвиняемого в получении взятки более 1,5 млн рублей председателя Петросовета Геннадия Боднарчука.

Адвокат приемной дочери Дмитриева, осужденного за педофилию, подаст апелляцию на решение горсуда Петрозаводска

Правозащитник Игорь Перов подаст апелляционное представление на приговор городского суда Петрозаводска, который был ранее вынесен Дмитриеву, обвиняемому в педофилии.

Дебоширку, из-за которой пришлось посадить самолет в Петрозаводске, будут судить за оскорбление полицейских

Следственные органы Северо-Запада завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, которая устроила скандал в самолете и в аэропорту Петрозаводска. 

Коронавирус не отступает

Два постояльца частного пансионата для пожилых людей в Петрозаводске скончались от коронавируса

Вспышка COVID-19 зарегистрирована петрозаводском частном пансионате для пожилых людей "Малина".

Всего в Карелии за время пандемии, по данным на 31 июля, умерли 16 пациентов с COVID-19. Общее число зараженных – 2312. Всего выздоровели 1540 человек.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы Карелии попали 1014 пациентов, 68 человек умерли.

Судно "Карелия" прекращает рыбный промысел из-за вспышки COVID-19

Капитан судна "Карелия", на борту которого выявлены случаи заболевания COVID-19 среди членов экипажа, принял решение прекратить промысел и вернуться в ближайший порт, сообщили в Росрыболовстве

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Глава Карелии приготовил рыбу для Михаила Ширвиндта (ФОТО)

Артур Парфенчиков принял участие в съемках шоу "Съедобное Несъедобное".

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