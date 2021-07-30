ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ИЗ КАРЕЛИИ, ПЕТРОГЛИФЫ В СПИСКЕ ЮНЕСКО И ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ОТМЕНЯЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ
Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио
Тхэквондист Владислав Ларин принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.
Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО
Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября
Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.
КАРЕЛИЯ В ОГНЕ
В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса
На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.
«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров
В республике увеличилось и количество действующих пожаров.
Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше
Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.
В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса
К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».
Огонь прорывается в местах лесных пожаров, локализованных вблизи населенных пунктов Карелии
Новые случаи возгорания зафиксированы у поселка Найстенъярви и у Сегежи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
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Православное духовенство Карелии перепишут
Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.
Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю
Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».
Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года
Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.
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