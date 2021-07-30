ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН ИЗ КАРЕЛИИ, ПЕТРОГЛИФЫ В СПИСКЕ ЮНЕСКО И ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ ОТМЕНЯЕТСЯ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-3 НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Спортсмен из Карелии Владислав Ларин стал олимпийским чемпионом в Токио



фото: © Insagram vladislavlarin87

Тхэквондист Владислав Ларин принес седьмое «золото» сборной России на Олимпиаде в Японии.

Петроглифы Карелии включены в список объектов ЮНЕСКО



фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Петроглифы Онежского озера и Белого моря получили статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Новая школа в Петрозаводске не откроется 1 сентября



фото: © Столица на Онего

Власти столицы Карелии признали, что не успеют подготовить к началу учебного года школу №55 на Древлянке.

КАРЕЛИЯ В ОГНЕ

В Пряжинском районе Карелии горит 13 тысяч гектаров леса



фото: Марина Гусева / ВК

На территории Пряжинского района зафиксировано три больших пожара, сообщили в Минприроды Карелии.

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии выросла до 15,4 тысячи гектаров



© фото: Правительство Карелии

В республике увеличилось и количество действующих пожаров.

Экологи: реальная площадь лесного пожара в Найстенъярви в Карелии в 1,5 раза больше



фото: © Столица на Онего

Гринпис России сравнил данные спутниковых снимков и отчетность республиканского министерства природных ресурсов и экологии.

В Беломорском районе Карелии полыхает почти тысяча гектаров леса



фото: © Ирина Меркова / Столица на Онего

К борьбе с огнем подключились пожарные-десантники из федеральной «Авиалесоохраны».

Огонь прорывается в местах лесных пожаров, локализованных вблизи населенных пунктов Карелии



фото: © Артур Парфенчиков / ВК

Новые случаи возгорания зафиксированы у поселка Найстенъярви и у Сегежи, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

ДРУГАЯ ТЕМА

Православное духовенство Карелии перепишут



фото: © Николай Смирнов

Карелиястат договорился с епархиальным управлением об участии церковнослужителей во Всероссийской переписи населения.

Жители Петрозаводска хотят установить в городе памятник Олегу Далю



фото: © кадр из фильма «Отпуск в сентябре»

Знаменитый советский актер снимался в столице Карелии в двухсерийной драме «Отпуск в сентябре».

Экс-спикера горсовета Петрозаводска Геннадия Боднарчука, обвиняемого во взятках, оставили за решеткой до зимы 2022 года



фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Петрозаводский городской суд продлил арест обвиняемому во взятках бывшему председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку еще на полгода.