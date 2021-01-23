ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ОТСТАВКА ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, СМЕРТЬ РЕБЕНКА В ОГНЕ И ОБМАНУТЫЙ МОШЕННИКАМИ ДЕПУТАТ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава администрации Питкярантского района Карелии ушел в отставку после аварии на сетях

Сегодня глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин написал заявление об отставке, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Трое взрослых и один маленький ребенок погибли при пожаре в пятиэтажке в Петрозаводске

Прокуратура Карелии проводит проверку по факту пожара, который произошел вечером 17 января в пятиэтажном доме на Ключевой, где погибли двое мужчин, женщина и трехлетний ребенок.

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре.

МЧС показало фото выгоревшей квартиры, где погибли люди.

Депутата Заксобрания Карелии и бизнесмена мошенники "развели" почти на 700 тысяч рублей

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Мазуровский перевел мошенникам 692 тысячи рублей на 22 неизвестных номера.

Актуально

Мост на улице Кирова в Петрозаводске откроют ночью

Закрытый на ремонт 14 июня прошлого года мост на улице Кирова откроют 23 января, в субботу.

Глава Карелии разрешил возобновить работу детских игровых центров

Артур Парфенчиков снял часть ограничений, введенных в связи с угрозой распространения коронавируса.

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Эксклюзивное интервью с Леонидом Белугой: бизнес, финансы и репутационные потери

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга рассказал, как он планирует развивать бизнес, несмотря на репутационные потери из-за задержания и сложную ситуацию в экономике.

Судьям Конституционного суда Карелии выплатят крупное выходное пособие

Отставным судьям обещано ежемесячное денежное содержание.

Приговором по громкому делу о смертельном ДТП в Петрозаводске остались недовольны все

Приговор виновному в смертельном ДТП в Петрозаводске Кириллу Сортланду обжаловал не только подсудимый – пересмотра требуют родственники погибшего и прокуратура.