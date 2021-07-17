ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПОЖАР В ЛЕСУ, СТРЕЛЬБА В ГОРОДЕ И БЕРЕМЕННАЯ НА ПОМОЙКЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости недели
МЧС в Карелии эвакуировало 70 жителей поселка, к которому приближается страшный лесной пожар
В поселке Найстеньярви Суоярвского района, где введен режим ЧС, пожар может уничтожить 30 домов.
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу — двое пострадали (ВИДЕО)
Сегодня утром неизвестный открыл стрельбу из окна дома на проспекте Ленина, сообщили в МВД Карелии.
Полиция задержала подозреваемого в стрельбе в центре Петрозаводска
Беременная женщина в районе Карелии питается на помойке
Пользователи социальной сети бьют тревогу, сообщая, что в Медвежьегорском районе беременная женщина живет на улице и ест из мусорных контейнеров.
Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев поехал в Медвежьегорск и вывез с помойки молодую беременную женщину, которая вела асоциальный образ жизни.
Катаклизмы
Стихия накрыла Петрозаводск и уронила сосну (ФОТО и ВИДЕО)
В Песках на дорогу упало дерево.
Аномальная жара не уйдет из Карелии до конца недели
В большинстве районов Карелии и в Петрозаводске сохранится жаркая погода до 16 июля.
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Самые доверчивые жители России живут в Карелии — они чаще всех становятся жертвами кибермошенников
Карелия занимает первое место среди регионов страны по регистрации преступлений в сфере компьютерных и информационных технологий, сообщили в Генпрокуратуре России.
Жители Карелии стали чаще брать ипотеку для покупки жилья на вторичном рынке
В Карелии число выданных ипотечных кредитов для приобретения жилья на вторичном рынке выросло по сравнению с прошлым годом на 40 процентов.
«112»
За сутки в Карелии утонули трое мужчин
Трагедии произошли в Медвежьегорском, Пряжинском и Сортавальском районах, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе.
Корова в Карелии забодала девочку
В Пудоже 11-летняя девочка пострадала от нападения агрессивной коровы, сообщили в МВД Карелии.
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