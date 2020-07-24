ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ПРИГОВОР ДМИТРИЕВУ, СВОБОДА ПЕТУНОВУ И СМЕРТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.
Топ-3 новости
Дмитриев получил 3,5 года лишения свободы по обвинению в педофилии
В Петрозаводске вынесен приговор известному исследователю сталинских репрессий.
Дмитриев признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. По делу об изготовлении порнографии Дмитриев оправдан.
Священник, осужденный за пьяное смертельное ДТП в столице Карелии, вышел на свободу
Как стало известно "Столице на Онего", 3 июля из колонии общего режима №7 освободился священник Иван Петунов, осужденный в 2016 году за смертельное ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения.
Еще один человек скончался в Карелии от коронавируса
Общее число умерших от коронавирусной инфекции в Карелии на 24 июля составило 14 человек, сообщили в оперштабе РК.
Ранее, 22 июля, скончался от коронавируса 43-летний житель Петрозаводска.
За 3,5 месяца от пневмонии в Карелии умерло 66 человек
Всего с начала пандемии с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 941 пациент.
Коронавирус не отступает
Глава Карелии вновь запретил массовые мероприятия из-за коронавируса
Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому ограничивается число участников массовых мероприятий, включая соревнования.
В Петрозаводске сегодня открываются кинотеатры
С 24 июля сеть кинотеатров "Мираж Синема" возобновляет свою работу в столице Карелии.
Работающим пенсионерам в Карелии продлили больничный до 9 августа
Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил работающим жителям республики старше 65 лет вновь оформить электронные больничные.
Кроме того, Парфенчиков распорядился обеспечить организацию изоляции и медицинского наблюдения всех лиц, вернувшихся в Российскую Федерацию вывозными международными рейсами, в домашних условиях или в условиях обсерватора на срок 14 календарных дней со дня их прибытия (в случае приезда указанных лиц в Карелию).
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