ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Следком Карелии потерял вещдок, новогодняя арка упала на людей и суд над защитником пенсионеров с гранатометом

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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.


© Кадр из видео

Двое мужчин грозили расстрелять офис в Петрозаводске из гранатомета (ВИДЕО)
В среду, 15 января, в один из офисов Петрозаводска ворвались мужчины, вооруженные ножом и битой. Они искали фирма, обманывающую пенсионеров. Грозились всех расстрелять из гранатомета. Но позже оказалось, что защитники офис перепутали.
В результате одного из участников инцидента задержали  и привлекли его к административной ответственности за мелкое хулиганство. 


© Кадры из видео/

Инвалид-колясочник из Карелии рассказала на "Первом канале" о жизни в нечеловеческих условиях (ВИДЕО)
Надежда Шпакова из Святозера вместе с мамой живет в аварийном доме, где нет туалета и пандуса. Устав жить в этом аду, девушка поехала в Москву и рассказала об этом на "Первом канале". 
После выхода передачи Следком Карелии начал проверку по факту ненадлежащих жилищных условий инвалида-колясочницы.
Республиканские власти также озаботились судьбой девушки-инвалида и предложили ей учебу и проживание в общежитии Петрозаводска.


© кадр из видео

Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Световые ворота упали на людей на площади Кирова. В результате женщина получила травмы. По факту случившегося Следком Карелии проводит проверку.
Виновному в падении новогодней арки на женщину в центре Петрозаводска грозит срок


© Столица на Онего/Валерий Поташов

Экс-глава Госимущества Карелии дал показания в суде на своего бывшего первого зама
Осуждённого за взятки Косарев привезли из Мордовии, где он отбывает срок, в Петрозаводск, чтобы он в суде дал показания по делу Максимова.
В ходе дачи показаний Косарев назвал подсудимого Максимова инициатором коррупционных преступлений.


Столица на Онего

Ценный вещдок потерялся в Управлении следственного комитета по Карелии
В Управлении следственного комитета по Карелии потерялись 165 тысяч рублей, являющиеся вещественным доказательством по делу о взятке.
В пропаже денег ведомство заподозрило своего бывшего сотрудника и подало на него в суд.


© из материалов следствия, видеоматериалов телеканала

Следком рассказал о самых опасных преступниках Карелии, получивших пожизненный срок
"Столица на Онего" рассказывает обо всех пожизненно заключенных в Карелии, шансы которых вернуться в общество суд приравнял к нулю.  

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