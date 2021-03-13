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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СВОБОДА НЕЛИДОВУ, СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ И ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА

Новости. Общество
19:00, 14 Марта 2021
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 8 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

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В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

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Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок

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