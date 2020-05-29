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ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ОТОПЛЕНИЕ ВЫКЛЮЧИЛИ, ТРАНСПОРТ ПУСТИЛИ И ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ОТКРЫЛИ

Новости. Общество
21:00, 29 Мая 2020
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Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Пассажирский транспорт возобновил работу в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение, согласно которому с 28 мая возобновил работу пассажирский транспорт в Петрозаводске.

В Петрозаводске завершается отопительный сезон

Теплоснабжающие организации города закончат отопительный сезон 26 мая, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Парфенчиков распорядился открыть магазины и торговые центры в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение об открытии магазинов непродовольственных товаров и торговых центров в большинстве населенных пунктов республики.

Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии

С 1 июня в Карелии учреждения здравоохранения начнут оказывать плановую медицинскую помощь по тем направлениям, которые приостанавливались на время карантина по коронавирусу.

Парфенчиков запретил жителям Карелии принимать гостей в период распространения COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вводит запрет на встречи с гостями для жителей региона.

Число заболевших коронавирусом в Карелии превысило 400 человек

За 28 мая в Карелии выявлено рекордное количество заражений коронавирусной инфекцией, сообщили в респрубликанском оперштабе .

Жителя Карелии приговорили к штрафу в 350 тысяч по "террористической" статье, а прокуратура предлагала посадить на 5 лет

Выездная коллегия судей 2-го Западного окружного военного суда вынесла 29 мая обвинительный приговор жителю карельского посёлка Надвоицы Денису Вилкову.

Суд Петрозаводска оправдал полицейских, которых обвиняли в халатности при розыске убийцы двух девушек

В пятницу в городском суде состоялось оглашение приговора трем сотрудникам полиции, которых обвиняли в халатности, допущенной при розыске "петрозаводского маньяка" Антона Ипатова. 

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