ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОСОВЕТА МАТВЕЕВ ПОЛУЧИЛ СРОК, ФОРЕЛЕВОДЫ ПУСТИЛИ "КРОВАВЫЕ РЕКИ" В СЕГЕЖЕ И СНОС "НЕВСКОГО ПАССАЖА"

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Осужденного за взятку зампредседателя горсовета Петрозаводска Валерия Матвеева взяли под стражу в зале суда

Заместителя председателя Петросовета Валерия Матвеева, осужденного за взятку в 4 млн рублей, отправили в колонию строгого режима на 3,5 года.

После вынесения приговора глава Петрозаводска Ирина Мирошник была вызвана на допрос.

И следом последовали обыски в Петросовете.

Минприроды Карелии подало в суд на форелеводов, пустивших "кровавые реки" в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии Карелии направило иск в суд о запрещении деятельности ООО "Русское море – Аквакультура", сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее власти Карелии обнаружили грубые нарушения форелеводов, устроивших "кровавые реки" в лесу.

Минприроды вынесло предписание форелеводам, которые должны были ликвидировать нарушения. Но "Кровавые реки" продолжают течь по лесу в Карелии, несмотря на проверку Минприроды (ВИДЕО)

В Петрозаводске начался снос "Невского пассажа" (ФОТО)

Незаконную пристройку к жилому дому демонтируют через шесть лет после вступления в силу судебного решения о ее сносе.

Громкие дела в суде

Гонщику Сортланду, совершившему смертельное ДТП в Петрозаводске, гособвинение запросило 2 года и один месяц колонии-поселения

Приговор совершившему смертельное ДТП Кириллу Сортланду будет вынесен 29 декабря.

"Дело Дмитриева" направлено в Санкт-Петербург

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит обоснованность обвинительного приговора известному исследователю сталинских репрессий из Карелии.

Интересно

Стала известна кандидатура нового министра природных ресурсов Карелии

В этой должности приехавшего из Бурятии Алексея Щепина, очевидно, заменит уроженец Карелии, директор филиала "Сименс" в СЗФО Андрей Карпилович.

На елочных базарах столицы Карелии торгуют елками из Пскова (ФОТО)

Елочные базары открылись в столице Карелии, на них торгуют псковскими елками.