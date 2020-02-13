"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 14 февраля.

14 февраля – Международный день книгодарения.

12.00 – в администрации Петрозаводска ветеранам вручат медали 75-летия Победы.

14.30 – в общественно-культурном центре НКО на ул. Шотмана, 8 состоится семинар "Новые формы отчётности некоммерческих организаций".



14.30 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21А пройдет литературно-музыкальная гостиная "Песни о любви в творчестве Анны Герман".



15.00 – в школе №38 на Первомайском пр., 38 состоится городской конкурс "Наукоград".



15.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов на ул. Г. Титова, 3 отчитаются о деятельности издательства "Периодика" и поддержке работы медиацентра за 2019 год.



16.00 – в центре народного творчества и культурных инициатив РК на пл. Ленина, 2 пройдет творческая встреча с ансамблем "Сямозерье", а также откроется выставка живописи и декоративно-прикладного искусства в рамках проекта "Таланты из глубинки" в п. Эссойла.



18.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже имени К. Э. Раутио на ул. Свердлова, 2Б состоится городской концерт "Играют мальчишки".



19.00 – в Музыкальном театре РК пройдет премьера балета на музыку Л. Герольда "Тщетная предосторожность. Балет о соломе, или Плохо сбереженная дочь".