890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Закрытый детсад в Петрозаводске отремонтируют за полтора миллиона рублей 4
13.02.2020 15:12
Глава Минприроды Карелии заявил, что он "в шоке" от чехарды с начальниками Авиалесоохраны 7
13.02.2020 15:53
Бизнесмен в Карелии, нелегально заработавший более 1,5 млрд рублей, получил "условку" 4
Сегодня 08:05
Музей-заповедник "Кижи" в Карелии предлагает "работу мечты" 2
Сегодня 07:15
Власти Петрозаводска объявили конкурс на установку стелы "Город воинской славы" 24
13.02.2020 12:25

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии сегодня?

Новости. Общество
07:55, 14 Февраля 2020
Загрузка...

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 14 февраля.

14 февраля – Международный день книгодарения.

12.00 – в администрации Петрозаводска ветеранам вручат медали 75-летия Победы.

14.30 – в общественно-культурном центре НКО на ул. Шотмана, 8 состоится семинар "Новые формы отчётности некоммерческих организаций".

14.30 – в школе №34 на Комсомольском пр., 21А пройдет литературно-музыкальная гостиная "Песни о любви в творчестве Анны Герман".

15.00 – в школе №38 на Первомайском пр., 38 состоится городской конкурс "Наукоград".

15.00 – в ресурсном языковом медиацентре карелов, вепсов и финнов на ул. Г. Титова, 3 отчитаются о деятельности издательства "Периодика" и поддержке работы медиацентра за 2019 год.

16.00 – в центре народного творчества и культурных инициатив РК на пл. Ленина, 2 пройдет творческая встреча с ансамблем "Сямозерье", а также откроется выставка живописи и декоративно-прикладного искусства в рамках проекта "Таланты из глубинки" в п. Эссойла.

18.00 – в Петрозаводском музыкальном колледже имени К. Э. Раутио на ул. Свердлова, 2Б состоится городской концерт "Играют мальчишки".

19.00 – в Музыкальном театре РК пройдет премьера балета на музыку Л. Герольда "Тщетная предосторожность. Балет о соломе, или Плохо сбереженная дочь".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
08.02.2020, 11:09
Внедорожники перекрыли дорогу "скорой" в Петрозаводске
07.02.2020, 14:25
Камера вместо квартиры в Испании

Аналитика

12.02.2020 16:20
Политкухня
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 21
На обсуждение президентского законопроекта в парламенте Карелии ушло менее десяти минут.
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Когда Сегежа навсегда забудет о выбросах с ЦБК?
07.02.2020 11:40
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 4
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»