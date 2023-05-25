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Новый жилой комплекс построят в Петрозаводске рядом с поликлиникой и бассейном

Новости. Общество
15:19, 02 Июня 2023
фото: © «Баренц Групп»

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Строящийся в Петрозаводске ЖК «Флотилия» будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и Онежской флотилии, где рядом находятся школы, детские садики, поликлиника и ФОК с бассейном.

Напомним, строительная компания «Баренц Групп» приступила к реализации еще одного проекта комплексного освоения территории прибрежной зоны Онежского озера.

Жилой комплекс «Флотилия», состоящий из трех 17-этажных домов, будет располагаться в районе пересечения улицы Антонова и улицы Онежской флотилии всего в 10-ти минутах от центра Петрозаводска.

Одно из главных преимуществ нового жилого комплекса – то, что он строится в районе с уже развитой социальной инфраструктурой. Рядом с жилым комплексом "Флотилия" находятся школы, детские сады, поликлиника №4, магазины, салоны услуг, остановки общественного транспорта. Недалеко располагается физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном.

Совсем рядом, в пешей доступности находится новый парк «Каменный бор», который в ближайшее время получит вторую жизнь благодаря участию в проектах «Комфортная городская среда» и поддержки местных инициатив.

Планируется поэтапное развитие парка. Уже известно, что здесь создадут экотропу для прогулок, пляжную и концертную зоны, площадки для воркаута, фотозоны. В Каменном бору откроется вейк-парк и фуд-корты. Здесь благоустроят спуск в карьер для дайевров и многое другое.

Напомним, в настоящее время идут работы по подготовке площадки под строительство первого дома ЖК «Флотилия». Получено официальное разрешение на строительство дома.

За более подробной информацией по раннему бронированию квартир в новом жилом комплексе «Флотилия», планировках, стоимости и другим вопросам можно обратиться к специалистам отдела продаж «Баренц Групп» по телефону: 331-331.

Выбрать квартиру в ЖК "Флотилия" можно здесь.

Запишитесь на встречу со специалистом отдела продаж компании «Баренц Групп». В офисе компании на пр. Карла Маркса, 1а (здание бывшего Речного вокзала) вы сможете подобрать подходящий для вас вариант.

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Жилой район «Флотилия»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик „ДСК-1“
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9 ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459
Проектные декларации на сайте Barenz.group

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