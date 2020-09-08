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СМИ: Гонщик, устроивший смертельное ДТП в Петрозаводске, попался на наркотиках

Новости. Происшествия
14:12, 09 Сентября 2020
фото: © dtpptz.ru
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Более месяца назад полиция уже возбудила уголовное дело в отношении участника смертельного ДТП на Комсомольском проспекте.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении двух автомобилей погиб 23-летний петрозаводчанин.

По информации "Пятого канала", петрозаводский гонщик попался на наркотиках. Его арестовали на трое суток решением суда по статье 6.9 КоАП – "потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Предположительно, он привлечен за отказ от медосвидетельствания. Известно, что молодой человек также оказал сопротивление сотрудникам полиции. 

Блогер Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который продолжает ездить по городу и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

 

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Комментарии

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grisha
2020-09-09 15:33:00
Этот отвертится, вот увидите!
drug
2020-09-09 15:29:36
Глотнул и за руль, гонять по городу.
Выпустят через трое суток, дела по сопротивлению не будет, полицейские заберут заявления. Наркотиков и психотропных веществ при нем не нашли. Он отказался от освидетельствования, ну лишат его прав, будет ездить без них. Такое у нас государство.
zanoza
2020-09-09 15:14:39
Полный набор преступлений чтобы засадить и надолго.
Спиртсмен
2020-09-09 14:31:20
Когда ж посадят этого ушлепка?
ppppp
2020-09-09 14:30:54
Ну вот, наконец-то! Неужели ответит по закону и за смертельную аварию, и за наркоту?
АК
2020-09-09 14:57:46
ppppp, Это же не актер. Пару лет колонии-поселения и норм.
Саныч
2020-09-09 14:28:28
Поделом.
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