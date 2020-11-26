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Суд Петрозаводска отказался рассматривать в особом порядке дело Сортланда, совершившего смертельное ДТП

Новости. Общество
13:27, 27 Ноября 2020
фото: © instagram.com/kirill.tl
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Особый порядок рассмотрения дела предусматривает более мягкое наказание подсудимому.

В четверг, 26 ноября, судья петрозаводского городского судья Александр Мерков начал рассматривать резонансное уголовное дело 29-летнего Кирилла Сортланда.

В суде Кирилл Сортланд, которого защищает адвокат Сергей Аверичев, полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в так называемом особом порядке. Он предусматривает более мягкое наказание. И если сейчас Сортланду грозит до 5 лет лишения свободы, то при особом порядке, в случае признания его виновным, он может рассчитывать на половину этого срока.

Однако признанные потерпевшими родные погибшего, интересы которых представляет Владимир Буров, выступили против рассмотрения дела Сортланда в особом порядке. С ними согласился и государственный обвинитель, старший помощник прокурора Петрозаводска Александр Вешняков.

В результате суд отказал Кириллу Сортланду, его дело будет рассматриваться в общем порядке.

В судебном процессе также прозвучало, что Сортланд принес три письменных извинения родным погибшего и выплатил им 400 тысяч рублей. Всего же в рамках уголовного дела гонщика родные просят взыскать с него более 20 млн рублей за причиненный им материальный, но, прежде всего, моральный вред.

Напомним, 24 июля, было возбуждено уголовное дело по статье 264 ч3. УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в отношении участника ДТП на Комсомольском проспекте 14 июня, где при столкновении Daewoo Matiz и BMW погиб 23-летний петрозаводчанин.

Блогер Илья Варламов в "Живом журнале" написал, что за рулем BMW сидел Кирилл Сортланд, который гоняет по Петрозаводску и выкладывает на своей странице видеоролики, где запечатлено, как водитель нарушает ПДД.

Позже на "Пятом канале" Алексей Вишневский, брат погибшего в ДТП петрозаводчанина, сообщил о своем решении обратиться в Генпрокуратуру, так как, по его мнению, больше месяца правоохранительные органы бездействуют.

9 сентября появилась информация, что Сортланд попался на наркотиках и был арестован. Через три дня он был освобожден. Адвокат Сортланда пояснил прессе, что, по наркотикам Сортланд оказался чист. "Это было не задержание, а административный арест из-за того, что он отказался проходить медосвидетельствование", - заявлял защитник.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-27 14:00:28
Грозит до 5 лет лишения свободы, а человека нет!
Злой
2020-11-27 13:52:18
Таких больных на голову наркоманов надо на 20 лет закрывать! И что такое 20.000.000 , когда умышленно убит человек!?
Недавно ,у Малахова, по телеку, отец убитого очередным ублюдком(" мажором олигарха") его сына с невесткой,хорошо сказал: "Пока сидит, будет жить"... Может только так можно наказать эти уродов, по другому не назовёшь....
протестанутый
2020-11-27 13:38:57
Губки бантиком, бровки домиком... :)
Off
2020-11-27 14:05:13
протестанутый, педриот ..
Гость
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