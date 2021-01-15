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"Судья ушел в отставку после того, как вынес приговор, поэтому надо бороться"

Новости. Общество
15:25, 16 Января 2021
фото: на фото Михаил Шогин. Фото: Сергей Юдин / Столица на Онего
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Неожиданный финал получила скандальная коррупционная история, в которой были замешаны экс-руководители Госкомимущества Карелии.

Бывший руководитель Госкомитета по управлению госимуществом республики Денис Косарев вернулся в Петрозаводск из мордовской колонии, где отбывал срок за получение взяток. Примерно в это же время в Петрозаводском городском суде освободил свое кресло известный в профессиональных кругах судья Дмитрий Хромых, занимавшийся рассмотрением дел двух фигурантов этого резонансного коррупционного процесса: экс-чиновника Сергея Максимова и бизнесмена Степана Морозова. Все трое – Косарев, Максимов и Морозов – являлись участниками скандальной истории о взятках в правительстве региона.

Точку в ней поставил судья Дмитрий Хромых осенью минувшего года. Он осудил за взятки Сергея Максимова и приговорил к 12 годам лишения свободы, а взяткодателя Степана Морозова – к 7 годам. После чего Хромых ушел в отставку. Зато в карельскую столицу вернулся ранее осужденный фигурант дела о взятках Денис Косарев, прежде возглавлявший Госкомимущества. Стоит напомнить, после ареста Косарев дал показания на своего коллегу и зама Сергея Максимова. Реальный срок Денису Косареву заменили на принудительные работы.

Об этом «Столице на Онего» рассказал адвокат Михаил Шогин, представляющий в суде интересы предпринимателя Степана Морозова, осужденного за дачу взяток чиновникам.

Напомним, по версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сергеем Максимовым в 2014–2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

В итоге экс-председатель Госкомимущества Карелии Денис Косарев в январе 2019 года был осужден за взятки и получил 5 лет колонии строгого режима. Срок бывший чиновник отбывал в Мордовии. При этом после ареста Косарев дал показания против своего бывшего первого зама Сергея Максимова, рассказав, что он получал взятки вместе с ним.

По версии следствия и суда, взятки бывшим правительственным чиновникам давал бизнесмен Степан Морозов. Однако он не признает вину.

В сентябре 2020 года экс-заместитель председателя Госкомимущества Сергей Максимов был приговорен к 12 годам колонии строгого режима, а предприниматель Степан Морозов – к семи годам общего режима. Оба решения вынес судья Дмитрий Хромых и вскоре ушел в отставку.

Адвокат Михаил Шогин рассказал "Столице на Онего" о ходе резонансного процесса. Он считает, что в деле отсутствуют доказательства вины его подзащитного Степана Морозова.

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